Футбол
Роналду заявил, что хочет вписать своё имя в историю футболаREGNUM 01:50
Нападающий «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду заявил, что больше не нуждается в деньгах и хочет вписать своё имя в историю футбола.
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Роналду: в деньгах я больше не нуждаюсь, хочу вписать своё имя в историю футбола
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