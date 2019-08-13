Футбол
Роналду заявил, что хочет вписать своё имя в историю футболаREGNUM 01:50
Нападающий «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду заявил, что больше не нуждается в деньгах и хочет вписать своё имя в историю футбола.
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Роналду: в деньгах я больше не нуждаюсь, хочу вписать своё имя в историю футбола
Чемпионатвчера в 20:41
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