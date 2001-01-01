Футбол

Роналду заявил, что его цель – командные титулы
Нева Спорт
08:54

Португалец Криштиану Роналду сменил приоритеты в своей карьере. С Нового года он будет стремиться обладать не личными наградами. Теперь он хочет завоевывать командные трофеи.
Нева Спорт08:54

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Роналду заявил, что его цель – командные титулы

Нева Спорт08:54

Криштиану Роналду: «Я не одержим индивидуальными наградами»

Sports.ruвчера в 10:31

Роналду: «В 2018-м забил, наверное, свой лучший гол»

Soccer.ruвчера в 10:43

Роналду: «Я не одержим индивидуальными наградами»

Евро-футбол.рувчера в 09:23

Роналду: я не одержим индивидуальными наградами

Чемпионатвчера в 09:21

Роналду: «Я не одержим индивидуальными наградами. Конец света не наступает, когда я их не выигрываю»

Бомбардир.рувчера в 10:54

«Я не одержим индивидуальными наградами». Признание Криштиану Роналду

Спорт день за днем04:19
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Политика

Задержанный в Москве за шпионаж американец приехал на свадьбу

Гражданин США Пол Уилан, задержанный в России при проведении шпионской акции, приехал в Москву на свадьбу, сообщает телеканал CNN со ссылкой на его брата-близнеца Дэвида Уилана.
Обновлено в 10:22
Происшествия

Российский хоккеист Сапрыкин устроил дебош на борту самолета

Инцидент произошел из-за дебошира на борту, который напился и избил стюардессу. Скандалистом оказался известный хоккеист Олег Сапрыкин.
Обновлено в 09:08
Политика

Япония не будет переселять россиян при передаче Курил

При передаче части Курильских островов Японии местные жители не будут обязаны переселяться, а смогут остаться на своей территории, рассказал японский премьер-министр Синдзо Абэ в интервью телеканалу Asahi.
Обновлено в 07:46
Происшествия

Под завалами дома в Магнитогорске нашли живого младенца

"11-месячный ребенок найден живым под завалами", - сказал Дубровский, слова которого приводят в его пресс-службе.
Обновлено в 06:58
Происшествия

Тело восьмого погибшего извлекли из-под завалов в Магнитогорске

Тело восьмого погибшего извлечено из-под завалов обрушившегося дома в Магнитогорске, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области во вторник.
Обновлено в 10:08
Происшествия

Собянин увольняет директора парка Горького после обрушения моста

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил о том, что после обрушения деревянного моста через каток в новогоднюю ночь в Центральном парке культуры и отдыха имени Горького, директор этого парка Марина Люльчук будет уволена.
Обновлено в 07:27
Происшествия

В Германии водитель совершил наезд на группу людей

Четыре человека пострадали в результате умышленного наезда мужчины на группу людей в Германии.
Обновлено в 08:16
Происшествия

Под завалами в Магнитогорске найден 11-месячный ребенок

Обновлено в 08:22
Происшествия

Появилось видео обрушения моста в парке Горького

В Twitter опубликовали видеозапись обрушения моста в парке Горького в Москве в новогоднюю ночь.
Обновлено в 03:21
Космос

Станция New Horizons приблизилась к астероиду Ultima Thule

Космическая станция национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства США (НАСА) New Horizons приблизилась на максимальное расстояние к астероиду Ultima Thule 1 января.
Обновлено в 06:30
Кино

Мягков ответил митрополиту Рязанскому на критику «Иронии судьбы»

Евгения Лукашина, ответил на критическое высказывание митрополита Рязанского и Михайловского Марка о советском кинофильме Эльдара Рязанова, передает "Говорит Москва".
Обновлено в 09:31
Происшествия

Как ищут выживших в обрушении дома в Магнитогорске

Спасатели извлекли из-под обломков дома в Магнитогорске выжившего младенца.
Обновлено в 11:01
Экономика

В России с 1 января 2019 года повысилась ставка НДС до 20% и акцизы

С 1 января 2019 года компаниям придется выбирать: поднять цены в связи с повышением ставки НДС с 18% до 20%, чтобы сохранить прибыль, или же "заплатить" из своего кармана, чтобы не потерять покупателя.
Обновлено в 10:34
Спорт

Устюгов занял третье место в спринте на этапе «Тур де Ски»

Сергей Устюгов стал третьим в спринтерской гонке свободным стилем на этапе многодневной гонки "Тур де Ски" в Валь-Мюстаир (Швейцария).
Обновлено в 09:48
Происшествия

В Магнитогорске остановили разбор завалов из-за угрозы обрушения

Глава МЧС Евгений Зиничев объявил о приостановке разбора завалов жилого дома в Магнитогорске, где в результате взрыва накануне обрушился один из подъездов.
Обновлено в 03:41
Происшествия

Отец спасенного в Магнитогорске мальчика помогал разгребать завалы

Отец спасенного из-под завалов в Магнитогорске 11-месячного Вани помогал спасателям на месте трагедии.
Обновлено в 09:13
Спорт

Глава USADA призвал немедленно лишить РУСАДА статуса

К необходимости незамедлительного лишения Всемирным антидопинговым агентством (WADA) Российского антидопингового агентства (РУСАДА) статуса из-за сорвавшейся попытки предоставить экспертам WADA доступ в московскую лабораторию РУСАДА призвал глава Американского антидопингового агентства USADA Трэвис Тайгерт, его слова 1 января приводит агентство Associated Press.
Обновлено в 04:44
Происшествия

Из-под завалов в Магнитогорске извлекают тело девятого погибшего

Обновлено в 10:43
Политика

Варфоломей подтвердил, что предоставит украинской церкви томос об автокефалии 6 января

Константинопольский патриарх Варфоломей подтвердил свое намерение предоставить 6 января томос автокефалии так называемой новой украинской церкви, утверждая, что это будет "великим и историческим событием".
Обновлено в 08:24
Армия и оружие

В минобороны США извинились за шутку о сбросе бомбы на Таймс-сквер

В этом году перед церемонией стратегическое командование на своей официальной странице в Twitter сообщило о готовности сбросить на Таймс-сквер «что-нибудь побольше» новогоднего шара.
Обновлено вчера в 23:57
Происшествия

Спасатели демонтировали опасные конструкции в доме Магнитогорска

Сотрудники экстренных служб демонтировали опасные конструкции в жилом многоэтажном доме Магнитогорска, где после взрыва газа обрушился один из подъездов.
Обновлено в 10:37
Происшествия

В Новой Москве обнаружено тело отца Дмитрия Бикбаева, пишут СМИ

Амириза Бикбаева, отца известного певца и актера Дмитрия Бикбаева, нашли мертвым в Новой Москве, сообщает РЕН ТВ.
Обновлено в 02:43
Энергетика

АЭС России в 2018 году установили рекорд по выработке электроэнергии

Обновлено в 10:05
Экономика

В России вступили в силу изменения в пенсионном законодательстве

Основной пакет законов о нововведениях в пенсионном законодательстве вступает в силу в России с 1 января.
Обновлено в 03:02
Происшествия

Петербуржца заподозрили в изнасиловании и убийстве 14-летней падчерицы

Жителя Санкт-Петербурга задержали по подозрению в изнасиловании и убийстве 14-летней падчерицы, сообщает во вторник ГСУСК РФ по Санкт-Петербургу.
Обновлено в 10:17
Общество

МЧС предупредило москвичей о сильной метели

Обновлено в 09:02
Хоккей

Сборная России победила команду Канады на МЧМ-2019

Обновлено вчера в 22:26
Происшествия

Путин подарил спасенному в Магнитогорске подростку ноутбук

Губернатор Челябинской области Борис Дубровский передал спасенному в Магнитогорске 13-летнему подростку ноутбук от имени президента России Владимира Путина.
Обновлено в 10:02
Происшествия

Семь человек погибли в результате пожара в Оренбургской области

Семь человек погибли в результате пожара в жилом доме в Оренбургской области.
Обновлено вчера в 23:58
Политика

Глава МИД Украины расстроен советскими фильмами в новогоднем эфире

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин в новогоднюю ночь был расстроен тем, что в эфире украинского телевидения было слишком много советских фильмов.
Обновлено вчера в 23:57
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Криштиану Роналду
Португальский футболист
Португальский футболист, выступающий за итальянский клуб «Ювентус» и сборную Португалии, в составе которой стал чемпионом Европы 2016 года. Лучший бомбардир в истории клуба «Реал Мадрид» и сборной Португалии, а также рекордсмен по количеству сыгранных за неё матчей. С 2008 года капитан сборной Португалии. Считается одним из лучших футболистов 2000-2010-х годов. Признан Португальской футбольной федерацией лучшим игроком в истории португальского футбола. Признаётся специалистами одним из лучших футболистов всех времён.
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