Роналду выиграл второй трофей со сборнойСпорт-Экспресс вчера в 17:36

Сборная Португалии обыграла Голландию в финальном матче Лиги наций – 1:0. Капитан португальцев Криштиану Роналду выиграл второй трофей за национальную команду. На его счету победа на чемпионате Европы 2016 года.

Роналду выиграл второй трофей со сборной

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