Футбол

Роналду выиграл второй трофей со сборнойСпорт-Экспресс вчера в 17:36

Португалия — Нидерланды
1 – 0
Матч завершён
Лига наций УЕФА, Финал, вчера
Стадион «Драган»
46′
Райан Бабел
Куинси Промес
60′
Стивен Бергвейн
Донни ван де Бек
Гонсалу Гедеш
60′
Гонсалу Гедеш
Рафа Силва
75′
81′
Мартен де Рон
Люк де Йонг
Бруну Фернандеш
Жоау Моутинью
81′
88′
Дензел Думфрис
90′+1′
Вирджил ван Дейк
Вильям Карвалью
Рубен Невеш
90′+3′
Сборная Португалии обыграла Голландию в финальном матче Лиги наций – 1:0. Капитан португальцев Криштиану Роналду выиграл второй трофей за национальную команду. На его счету победа на чемпионате Европы 2016 года.
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