Футбол

Роналду завоевал второй трофей со сборной ПортугалииБомбардир.ру вчера в 18:51

Португалия — Нидерланды
1 – 0
Матч завершён
Лига наций УЕФА, Финал, вчера
Стадион «Драган»
46′
Райан Бабел
Куинси Промес
60′
Стивен Бергвейн
Донни ван де Бек
Гонсалу Гедеш
60′
Гонсалу Гедеш
Рафа Силва
75′
81′
Мартен де Рон
Люк де Йонг
Бруну Фернандеш
Жоау Моутинью
81′
88′
Дензел Думфрис
90′+1′
Вирджил ван Дейк
Вильям Карвалью
Рубен Невеш
90′+3′
Сборная Португалии обыграла в финале Лиги наций Голландию (1:0) и стала победителем турнира. Для нападающего Криштиану Роналду этот трофей стал вторым вместе с национальной командой. Всего 34-летний футболист завоевал 29 трофеев.
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