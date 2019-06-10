Роналду завоевал второй трофей со сборной ПортугалииБомбардир.ру вчера в 18:51

Сборная Португалии обыграла в финале Лиги наций Голландию (1:0) и стала победителем турнира. Для нападающего Криштиану Роналду этот трофей стал вторым вместе с национальной командой. Всего 34-летний футболист завоевал 29 трофеев.

Роналду завоевал второй трофей со сборной Португалии

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