Роналду завоевал второй трофей со сборной и 30-й в карьереСоветский спорт вчера в 17:50

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду после победы в Лиге наций завоевал 30-й трофей в карьере. На счету 34-летнего футболиста один титул за Спортинг, десять титулов в составе Манчестер Юнайтед, 16 в составе Реала, по два за Ювентус и сборную Португалии.

Роналду завоевал второй трофей со сборной и 30-й в карьере

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