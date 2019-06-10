Футбол

Роналду завоевал второй трофей со сборной и 30-й в карьереСоветский спорт вчера в 17:50

Португалия — Нидерланды
1 – 0
Матч завершён
Лига наций УЕФА, Финал, вчера
Стадион «Драган»
46′
Райан Бабел
Куинси Промес
60′
Стивен Бергвейн
Донни ван де Бек
Гонсалу Гедеш
60′
Гонсалу Гедеш
Рафа Силва
75′
81′
Мартен де Рон
Люк де Йонг
Бруну Фернандеш
Жоау Моутинью
81′
88′
Дензел Думфрис
90′+1′
Вирджил ван Дейк
Вильям Карвалью
Рубен Невеш
90′+3′
Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду после победы в Лиге наций завоевал 30-й трофей в карьере. На счету 34-летнего футболиста один титул за Спортинг, десять титулов в составе Манчестер Юнайтед, 16 в составе Реала, по два за Ювентус и сборную Португалии.
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