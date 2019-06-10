Футбол

Роналду отказался оценить свои шансы на «Золотой мяч»Soccer.ru 03:42

Португалия — Нидерланды
1 – 0
Матч завершён
Лига наций УЕФА, Финал, вчера
Стадион «Драган»
46′
Райан Бабел
Куинси Промес
60′
Стивен Бергвейн
Донни ван де Бек
Гонсалу Гедеш
60′
Гонсалу Гедеш
Рафа Силва
75′
81′
Мартен де Рон
Люк де Йонг
Бруну Фернандеш
Жоау Моутинью
81′
88′
Дензел Думфрис
90′+1′
Вирджил ван Дейк
Вильям Карвалью
Рубен Невеш
90′+3′
Нападающий "Ювентуса" и сборной Португалии Криштиану Роналду после победы в финале Лиги Наций над Нидерландами (1:0) подвел итоги завершившегося сезона. Я выиграл три турнира, был в порядке, как и всегда.
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