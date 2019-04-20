Футбол
Роналду завоевал 28-й командный трофей в карьереSoccer.ru 02:43
Форвард Криштиану Роналду стал чемпионом Италии в составе туринского «Ювентуса». Этот трофей стал 28-м в карьере португальца.
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Происшествия
Серия взрывов прогремела на Шри-Ланке
Обновлено в 01:28
Политика
Началось голосование на выборах президента Украины за границей
В Австралии открылся первый избирательный участок для голосования во втором туре украинских президентских выборов, сообщает УНИАН.
Обновлено вчера в 22:19
Политика
Украинский генерал призвал захватить часть России в случае ее распада
Украинский военный эксперт, генерал-лейтенант запаса Игорь Романенко выразил мнение, что Россию в будущем якобы ждет распад, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 03:54
Спорт
Загитова выступила на шоу Тутберидзе «Чемпионы на льду»
Первая в истории сборной России фигуристка-одиночница, завоевавшая золото всех возможных официальных турниров, Алина Загитова на шоу Этери Тутберидзе «Чемпионы на льду» в Краснодаре показала два номера.
Обновлено вчера в 17:08
Армия и оружие
РФ может остановить корабли НАТО в Черном море контролем Босфора и Дарданеллы
Порядок следования военных судов через проливы регламентируется конвенцией Монтре, которая ограничивает присутствие в черноморской акватории кораблей ряда государств.
Обновлено в 00:19
Общество
Королеве Елизавете Второй исполнилось 93 года
Обычно королева предпочитает праздновать день рождения в кругу семьи, оставляя для публичных празднований свой официальный день рождения, но в этом году Елизавета Вторая, являющаяся главой Церкви Англии, как ожидается, вместе со своими родственниками будет присутствовать на пасхальной службе в часовне святого Георгия в Виндзорском замке.
Обновлено в 04:48
Политика
Полиция Украины получила более 150 сообщений о нарушениях на выборах
Полиция Украины получила уже более 150 сообщений о нарушениях в ходе второго тура президентских выборов, сообщил в воскресенье заместитель главы Нацполиции Александр Фацевич.
Обновлено в 04:05
Политика
Суд отказался снимать Зеленского с выборов
Обновлено вчера в 18:04
Футбол
Клаудио Маркизио: «„Зенит“ подарил мне больше, чем друзей»
Обновлено в 03:24
Армия и оружие
23-летняя ополченка ДНР пожертвовала собой в ходе атаки ВСУ
Обновлено вчера в 11:37
Политика
Невестка Порошенко поддержала жену Зеленского, попавшую в базу «Миротворца»
Обновлено в 02:37
Общество
Меган Маркл и принц Гарри могут переехать в Африку
Меган Маркл и принц Гарри могут переехать в Африку, пишет The Sunday Times.
Обновлено в 01:24
Общество
Валентин Коновалов обратился к жителям Хакасии
Глава Хакасии Валентин Коновалов обратился к жителям республики в связи с последствиями пожаров, которые произошли накануне в Забайкальском крае.
Обновлено в 01:34
Политика
Пьяный «заминировал» избирательный участок в Никополе
Пришедший на избирательный участок в Днепропетровской области мужчина сообщил о минировании и отправился в кабинку для голосования.
Обновлено в 03:27
Происшествия
В Омске двое детей провалились под лед и погибли
Обновлено вчера в 10:57
Музыка
Дочь Алсу в шоу «Голос. Дети» исполнила песню Началовой
Микелла Абрамова выступила на шоу с песней Юлии Началовой «Герой не моего романа».
Обновлено вчера в 01:43
Авто
На видео показана премиальная «Нива» за 1,5 миллиона рублей
В ролике отмечается, что владелец данного отечественного авто вложил в тюнинг около полутора миллиона рублей.
Обновлено в 03:49
Шоу-бизнес
Медведев приехал на закрытый день рождения Пугачевой
Премьер-министр России Дмитрий Медведев посетил закрытый день рождения Аллы Пугачевой.
Обновлено вчера в 15:13
Шоу-бизнес
Татьяна Навка опубликовала умилительное фото с мужем Дмитрием Песковым и 4-летней дочерью Надей
Обновлено в 03:40
Происшествия
Хакеры перевели на счета кемеровчан более двух миллионов рублей
Согласно материалам уголовного дела, в результате хакерской атаки со счёта одного из банков были списаны и перечислены различным людям 99 705 000 рублей, в том числе 2 285 000 рублей оказались у кемеровчан.
Обновлено в 02:27
Шоу-бизнес
Полина Гагарина получила в Китае вид на жительство
Обновлено вчера в 13:16
Общество
В столичный регион идет летнее тепло
Специалист Центра погоды "ФОБОС" Евгений Тишковец сообщил, что предстоящая неделя порадует жителей Москвы и Подмосковья летней погодой.
Обновлено вчера в 22:28
Культура
Астраханская школьница прошла в финал шоу «Голос. Дети»
Обновлено в 02:22
Культура
Анастасия Волочкова назвала спектаклем концерт Аллы Пугачевой в Кремле
Балерина Анастасия Волочкова, которая приняла, кстати, участие в концерте Пугачевой, продемонстрировав свой фирменный шпагат, тоже никак не может отойти от увиденного.
Обновлено 19 апреля в 02:10
Гаджеты
Складной Huawei Mate X оказался заметно дешевле ожидаемого
Во время анонса в феврале была объявлена цена Huawei Mate X и она оказалась шокирующе высокой — 2300 евро или 2600 долларов.
Обновлено в 03:52
Политика
Авиация МВД Украины приведена в готовность в день выборов
«Вся авиация приводится полностью в готовность для действий при внезапно возникающих задачах, если возникнет необходимость перемещения личного состава, оперативного состава в те или иные регионы нашего государства в случае осложнения ситуации», — приводит его слова Интерфакс-Украина.
Обновлено в 03:52
Хоккей
Овечкин обогнал Кейна по очкам в плей-офф НХЛ
Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин вышел на 52-е место в истории Национальной хоккейной лиги (НХЛ) по набранным очкам в плей-офф.
Обновлено в 02:30
Происшествия
На крышу посольства Венесуэлы в Москве залез мужчина
Сотрудники полиции оцепили здание посольства Венесуэлы в Москве, на крышу которого забрался мужчина, на требования полицейских он не реагирует.
Обновлено в 04:00
Происшествия
В Канаде на вечеринке обрушилась веранда с людьми, 18 пострадавших
Обновлено вчера в 15:47
Шоу-бизнес
Ксения Собчак опровергла свои слова о разводе Семена Слепакова
Минувшим вечером СМИ всколыхнула новость о том, что комик Семен Слепаков развелся с женой спустя шесть лет брака.
Обновлено в 04:30