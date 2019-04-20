Футбол

Роналду завоевал 28-й командный трофей в карьереSoccer.ru 02:43

Форвард Криштиану Роналду стал чемпионом Италии в составе туринского «Ювентуса». Этот трофей стал 28-м в карьере португальца.
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Роналду завоевал 30-й трофей в клубной карьере

Евро-футбол.ру02:44

Роналду завоевал 28-й командный трофей в карьере

Soccer.ru02:43

Роналду стал первым выигравшим чемпионаты Италии, Испании и Англии

Газета.Ruвчера в 14:28

Роналду стал первым футболистом в истории, выигравшим чемпионаты Англии, Испании и Италии

Матч ТВвчера в 15:04

Роналду - первый чемпион Англии, Испании и Италии

Спорт-Экспрессвчера в 15:03

Роналду — первый игрок в истории, ставший чемпионом Италии, Англии и Испании

Чемпионатвчера в 14:47

Роналду завоевал 30-й титул в карьере

Sport24.ruвчера в 21:29
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Происшествия

Серия взрывов прогремела на Шри-Ланке

Обновлено в 01:28
Политика

Началось голосование на выборах президента Украины за границей

В Австралии открылся первый избирательный участок для голосования во втором туре украинских президентских выборов, сообщает УНИАН.
Обновлено вчера в 22:19
Политика

Украинский генерал призвал захватить часть России в случае ее распада

Украинский военный эксперт, генерал-лейтенант запаса Игорь Романенко выразил мнение, что Россию в будущем якобы ждет распад, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 03:54
Спорт

Загитова выступила на шоу Тутберидзе «Чемпионы на льду»

Первая в истории сборной России фигуристка-одиночница, завоевавшая золото всех возможных официальных турниров, Алина Загитова на шоу Этери Тутберидзе «Чемпионы на льду» в Краснодаре показала два номера.
Обновлено вчера в 17:08
Армия и оружие

РФ может остановить корабли НАТО в Черном море контролем Босфора и Дарданеллы

Порядок следования военных судов через проливы регламентируется конвенцией Монтре, которая ограничивает присутствие в черноморской акватории кораблей ряда государств.
Обновлено в 00:19
Общество

Королеве Елизавете Второй исполнилось 93 года

Обычно королева предпочитает праздновать день рождения в кругу семьи, оставляя для публичных празднований свой официальный день рождения, но в этом году Елизавета Вторая, являющаяся главой Церкви Англии, как ожидается, вместе со своими родственниками будет присутствовать на пасхальной службе в часовне святого Георгия в Виндзорском замке.
Обновлено в 04:48
Политика

Полиция Украины получила более 150 сообщений о нарушениях на выборах

Полиция Украины получила уже более 150 сообщений о нарушениях в ходе второго тура президентских выборов, сообщил в воскресенье заместитель главы Нацполиции Александр Фацевич.
Обновлено в 04:05
Политика

Суд отказался снимать Зеленского с выборов

Обновлено вчера в 18:04
Футбол

Клаудио Маркизио: «„Зенит“ подарил мне больше, чем друзей»

Обновлено в 03:24
Армия и оружие

23-летняя ополченка ДНР пожертвовала собой в ходе атаки ВСУ

Обновлено вчера в 11:37
Политика

Невестка Порошенко поддержала жену Зеленского, попавшую в базу «Миротворца»

Обновлено в 02:37
Общество

Меган Маркл и принц Гарри могут переехать в Африку

Меган Маркл и принц Гарри могут переехать в Африку, пишет The Sunday Times.
Обновлено в 01:24
Общество

Валентин Коновалов обратился к жителям Хакасии

Глава Хакасии Валентин Коновалов обратился к жителям республики в связи с последствиями пожаров, которые произошли накануне в Забайкальском крае.
Обновлено в 01:34
Политика

Пьяный «заминировал» избирательный участок в Никополе

Пришедший на избирательный участок в Днепропетровской области мужчина сообщил о минировании и отправился в кабинку для голосования.
Обновлено в 03:27
Происшествия

В Омске двое детей провалились под лед и погибли

Обновлено вчера в 10:57
Музыка

Дочь Алсу в шоу «Голос. Дети» исполнила песню Началовой

Микелла Абрамова выступила на шоу с песней Юлии Началовой «Герой не моего романа».
Обновлено вчера в 01:43
Авто

На видео показана премиальная «Нива» за 1,5 миллиона рублей

В ролике отмечается, что владелец данного отечественного авто вложил в тюнинг около полутора миллиона рублей.
Обновлено в 03:49
Шоу-бизнес

Медведев приехал на закрытый день рождения Пугачевой

Премьер-министр России Дмитрий Медведев посетил закрытый день рождения Аллы Пугачевой.
Обновлено вчера в 15:13
Шоу-бизнес

Татьяна Навка опубликовала умилительное фото с мужем Дмитрием Песковым и 4-летней дочерью Надей

Обновлено в 03:40
Происшествия

Хакеры перевели на счета кемеровчан более двух миллионов рублей

Согласно материалам уголовного дела, в результате хакерской атаки со счёта одного из банков были списаны и перечислены различным людям 99 705 000 рублей, в том числе 2 285 000 рублей оказались у кемеровчан.
Обновлено в 02:27
Шоу-бизнес

Полина Гагарина получила в Китае вид на жительство

Обновлено вчера в 13:16
Общество

В столичный регион идет летнее тепло

Специалист Центра погоды "ФОБОС" Евгений Тишковец сообщил, что предстоящая неделя порадует жителей Москвы и Подмосковья летней погодой.
Обновлено вчера в 22:28
Культура

Астраханская школьница прошла в финал шоу «Голос. Дети»

Обновлено в 02:22
Культура

Анастасия Волочкова назвала спектаклем концерт Аллы Пугачевой в Кремле

Балерина Анастасия Волочкова, которая приняла, кстати, участие в концерте Пугачевой, продемонстрировав свой фирменный шпагат, тоже никак не может отойти от увиденного.
Обновлено 19 апреля в 02:10
Гаджеты

Складной Huawei Mate X оказался заметно дешевле ожидаемого

Во время анонса в феврале была объявлена цена Huawei Mate X и она оказалась шокирующе высокой — 2300 евро или 2600 долларов.
Обновлено в 03:52
Политика

Авиация МВД Украины приведена в готовность в день выборов

«Вся авиация приводится полностью в готовность для действий при внезапно возникающих задачах, если возникнет необходимость перемещения личного состава, оперативного состава в те или иные регионы нашего государства в случае осложнения ситуации», — приводит его слова Интерфакс-Украина.
Обновлено в 03:52
Хоккей

Овечкин обогнал Кейна по очкам в плей-офф НХЛ

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин вышел на 52-е место в истории Национальной хоккейной лиги (НХЛ) по набранным очкам в плей-офф.
Обновлено в 02:30
Происшествия

На крышу посольства Венесуэлы в Москве залез мужчина

Сотрудники полиции оцепили здание посольства Венесуэлы в Москве, на крышу которого забрался мужчина, на требования полицейских он не реагирует.
Обновлено в 04:00
Происшествия

В Канаде на вечеринке обрушилась веранда с людьми, 18 пострадавших

Обновлено вчера в 15:47
Шоу-бизнес

Ксения Собчак опровергла свои слова о разводе Семена Слепакова

Минувшим вечером СМИ всколыхнула новость о том, что комик Семен Слепаков развелся с женой спустя шесть лет брака.
Обновлено в 04:30
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Криштиану Роналду
Португальский футболист
Португальский футболист, выступающий за итальянский клуб «Ювентус» и сборную Португалии, в составе которой стал чемпионом Европы 2016 года. Лучший бомбардир в истории клуба «Реал Мадрид» и сборной Португалии, а также рекордсмен по количеству сыгранных за неё матчей. С 2008 года капитан сборной Португалии. Считается одним из лучших футболистов 2000-2010-х годов. Признан Португальской футбольной федерацией лучшим игроком в истории португальского футбола. Признаётся специалистами одним из лучших футболистов всех времён.
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