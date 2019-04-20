Футбол
Роналду завоевал 28-й командный трофей в карьереSoccer.ru 02:43
Форвард Криштиану Роналду стал чемпионом Италии в составе туринского «Ювентуса». Этот трофей стал 28-м в карьере португальца.
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Политика
Зеленский проголосовал на выборах президента Украины
Обновлено в 04:09
Происшествия
В двух церквях на Шри-Ланке произошли взрывы
Взрывы прогремели в двух церквях на Шри-Ланке во время празднования Пасхи. Об этом информирует AFP со ссылкой на полицию.
Обновлено в 00:43
Политика
Зеленский нарушил закон во время голосования
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский нарушил закон во время голосования на выборах, показав на камеру свой избирательный бюллетень.
Обновлено в 06:27
Гаджеты
Макеты новых iPhone слили в Сеть
Обновлено в 04:16
Музыка
Появилось видео выступления Медведевой в латексном наряде
На видеозаписи, опубликованной в твиттере музыкантом Кристианом Костовым, россиянка выступает в розовом латексном костюме под песню Арианы Гранде "7 Rings".
Обновлено 19 апреля в 12:30
Армия и оружие
Перестрелка с бойцами батальона «Айдар» обернулась потерями для ВСУ
Обновлено вчера в 13:17
Происшествия
У избирательного участка внезапно умер украинец
В Тернопольской области у избирательного участка зафиксировали внезапную смерть человека. Об этом сообщает "112 Украина".
Обновлено в 04:44
Футбол
Жамалетдинов забил свой дебютный гол за «Лех»
Нападающий ЦСКА Тимур Жамалетдинов, выступающий на правах аренды за «Лех», забил свой первый гол в составе польской команды.
Обновлено в 02:17
Наука
В загрязненных районах Арктики обнаружили аномальных улиток
Аномалия в виде признаков псевдогермафродитизма, выявленная у улиток вида Boreocingula martyni, живущих в загрязненных припортовых арктических районах, может использоваться в качестве маркера экологической обстановки в Арктике — пишет издание Polar Biology.
Обновлено 19 апреля в 07:44
Общество
Умер телеведущий и диктор Михаил Быков
Телеведущий и диктор Михаил Быков, известный как "голос петербургского метрополитена", умер на 73-м году жизни.
Обновлено в 05:33
Культура
Тимур Савджи: не ожидали такого успеха «Великолепного века» в России
Турецкий телепродюсер, создатель сериала "Великолепный век" Тимур Савджи заявил, что рассматривает возможность съёмок совместного с российскими коллегами проекта на историческую тему.
Обновлено в 04:00
Футбол
Миллер считает, что матч «Краснодар» - «Зенит» войдет в «золотой фонд российского футбола»
Матч 24-го тура чемпионата России между "Краснодаром" и петербургским "Зенитом" стал одним из лучших в истории отечественного футбола.
Обновлено в 05:27
Хоккей
Бузова поблагодарила «Авангард» за красивую игру в сезоне
Российская певица Ольга Бузова поблагодарила омский "Авангард" за красивую игру на протяжении сезона Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), передает "Советский спорт".
Обновлено в 05:25
Происшествия
Четыре рыбака утонули на озере в Архангельской области
Четыре рыбака утонули, провалившись под лед на озере Лаче в городе Каргополь Архангельской области, сообщает пресс-служба регионального управления МЧС в воскресенье.
Обновлено в 05:09
Общество
Королева Елизавета Вторая празднует 93-й день рождения
Королева Великобритании Елизавета Вторая празднует 93-летие. Ее день рождения совпал сегодня с католической Пасхой.
Обновлено в 05:59
Религия
Православные отмечают Вербное воскресенье
Обновлено вчера в 18:53
Путешествия
«Полно еды и нет медведей»: чешских туристов удивила поездка в Россию
Двое чешских путешественников рассказали о своей поездке в Россию на 40-летних мопедах "Ява", свои впечатления они опубликовали в статье для новостного портала iDNES.cz.
Обновлено в 00:50
Армия и оружие
Кедми рассказал о полном отставании США от России в оборонной сфере
Политолог заявил, что стратегическое превосходство России над США уже давно всем очевидно.
Обновлено вчера в 14:02
Гаджеты
Huawei: У Mate X не будет таких же проблем, как у Galaxy Fold
Представители компании Huawei сообщили, что начали производство пробной партии складного смартфона Mate X. По их словам, модель будет гораздо надёжнее, чем Galaxy Fold.
Обновлено в 06:27
Авто
Как сэкономить антифриз — простой совет
Периодически сливаю из нее антифриз обратно в бачок. Следы жидкости под мотором не появляются и покупать новый антифриз не нужно.
Обновлено вчера в 22:40
Общество
Мать Андрея Стенина впервые приехала на место его гибели в Донбассе
Мать фотокорреспондента Андрея Стенина, погибшего в Донбассе в августе 2014 года, впервые посетила школу, названную его именем в самопровозглашенной Донецкой народной республике, сообщает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 05:22
Политика
Тысячи немцев поддержали протесты против НАТО
В Германии прошли массовые демонстрации против действий НАТО. Тысячи людей вышли на улицы крупнейших городов страны.
Обновлено в 02:18
Шоу-бизнес
Концерт памяти Евгения Осина завершился скандалом
В четверг, 18 апреля, в элитном столичном ресторане Siberia состоялся концерт памяти Евгения Осина «Подари мне счастье», который скончался 17 ноября 2018 года.
Обновлено вчера в 06:00
Происшествия
В Эр-Рияде при нападении ликвидировали четверых террористов, пишут СМИ
По меньшей мере четверо террористов ликвидированы при попытке совершить нападение на участок криминальной полиции на севере столицы Саудовской Аравии, сообщает телеканал "Аль-Арабия".
Обновлено в 05:29
Экономика
Сбербанк подтвердил переговоры о вхождении в капитал Rambler Group
Ранее в субботу РБК со ссылкой на свои источники сообщил, что Сбербанк и Rambler Group согласовали условия вхождения структур банка в капитал интернет-холдинга.
Обновлено вчера в 13:47
Шоу-бизнес
Розовые стены и барная стойка на балконе: Ольга Машная осталась недовольна результатами ремонта
Обновлено вчера в 22:00
Политика
Один избирательный участок не открылся на Украине
На Украине не открылся один избирательный участок.
Обновлено в 03:12
Политика
Украинский министр прокомментировала выборы строчкой из нацистского гимна
Министр здравоохранения Украины Ульяна Супрун проголосовала на выборах, сообщив об этом в соцсетях словами «Украина превыше всего», что является калькой гимна Веймаровской республики и Третьего рейха Deutschland uber alles, сообщают украинские СМИ.
Обновлено в 03:55