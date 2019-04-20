Футбол

Роналду завоевал 28-й командный трофей в карьереSoccer.ru 02:43

Форвард Криштиану Роналду стал чемпионом Италии в составе туринского «Ювентуса». Этот трофей стал 28-м в карьере португальца.
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Роналду завоевал 30-й трофей в клубной карьере

Евро-футбол.ру02:44

Роналду стал первым выигравшим чемпионаты Италии, Испании и Англии

Газета.Ruвчера в 14:28

Роналду завоевал 30-й титул в карьере

Sport24.ruвчера в 21:29

Роналду стал первым футболистом в истории, выигравшим чемпионаты Англии, Испании и Италии

Матч ТВвчера в 15:04

Роналду - первый чемпион Англии, Испании и Италии

Спорт-Экспрессвчера в 15:03

Роналду — первый игрок в истории, ставший чемпионом Италии, Англии и Испании

Чемпионатвчера в 14:47

Роналду завоевал 28-й командный трофей в карьере

Soccer.ru02:43
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Политика

Зеленский проголосовал на выборах президента Украины

Обновлено в 04:09
Происшествия

В двух церквях на Шри-Ланке произошли взрывы

Взрывы прогремели в двух церквях на Шри-Ланке во время празднования Пасхи. Об этом информирует AFP со ссылкой на полицию.
Обновлено в 00:43
Происшествия

Яковлева рассказала НТВ, как стала жертвой группового изнасилования

Обновлено в 06:09
Политика

Зеленский нарушил закон во время голосования

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский нарушил закон во время голосования на выборах, показав на камеру свой избирательный бюллетень.
Обновлено в 06:27
Политика

Вице-спикер Рады во время дебатов бросилась на колени с разбега

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Гаджеты

Макеты новых iPhone слили в Сеть

Обновлено в 04:16
Музыка

Появилось видео выступления Медведевой в латексном наряде

На видеозаписи, опубликованной в твиттере музыкантом Кристианом Костовым, россиянка выступает в розовом латексном костюме под песню Арианы Гранде "7 Rings".
Обновлено 19 апреля в 12:30
Армия и оружие

Перестрелка с бойцами батальона «Айдар» обернулась потерями для ВСУ

Обновлено вчера в 13:17
Происшествия

У избирательного участка внезапно умер украинец

В Тернопольской области у избирательного участка зафиксировали внезапную смерть человека. Об этом сообщает "112 Украина".
Обновлено в 04:44
Футбол

Жамалетдинов забил свой дебютный гол за «Лех»

Нападающий ЦСКА Тимур Жамалетдинов, выступающий на правах аренды за «Лех», забил свой первый гол в составе польской команды.
Обновлено в 02:17
Наука

В загрязненных районах Арктики обнаружили аномальных улиток

Аномалия в виде признаков псевдогермафродитизма, выявленная у улиток вида Boreocingula martyni, живущих в загрязненных припортовых арктических районах, может использоваться в качестве маркера экологической обстановки в Арктике — пишет издание Polar Biology.
Обновлено 19 апреля в 07:44
Общество

Умер телеведущий и диктор Михаил Быков

Телеведущий и диктор Михаил Быков, известный как "голос петербургского метрополитена", умер на 73-м году жизни.
Обновлено в 05:33
Культура

Тимур Савджи: не ожидали такого успеха «Великолепного века» в России

Турецкий телепродюсер, создатель сериала "Великолепный век" Тимур Савджи заявил, что рассматривает возможность съёмок совместного с российскими коллегами проекта на историческую тему.
Обновлено в 04:00
Футбол

Миллер считает, что матч «Краснодар» - «Зенит» войдет в «золотой фонд российского футбола»

Матч 24-го тура чемпионата России между "Краснодаром" и петербургским "Зенитом" стал одним из лучших в истории отечественного футбола.
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Хоккей

Бузова поблагодарила «Авангард» за красивую игру в сезоне

Российская певица Ольга Бузова поблагодарила омский "Авангард" за красивую игру на протяжении сезона Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), передает "Советский спорт".
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Происшествия

Четыре рыбака утонули на озере в Архангельской области

Четыре рыбака утонули, провалившись под лед на озере Лаче в городе Каргополь Архангельской области, сообщает пресс-служба регионального управления МЧС в воскресенье.
Обновлено в 05:09
Общество

Королева Елизавета Вторая празднует 93-й день рождения

Королева Великобритании Елизавета Вторая празднует 93-летие. Ее день рождения совпал сегодня с католической Пасхой.
Обновлено в 05:59
Религия

Православные отмечают Вербное воскресенье

Обновлено вчера в 18:53
Путешествия

«Полно еды и нет медведей»: чешских туристов удивила поездка в Россию

Двое чешских путешественников рассказали о своей поездке в Россию на 40-летних мопедах "Ява", свои впечатления они опубликовали в статье для новостного портала iDNES.cz.
Обновлено в 00:50
Армия и оружие

Кедми рассказал о полном отставании США от России в оборонной сфере

Политолог заявил, что стратегическое превосходство России над США уже давно всем очевидно.
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Huawei: У Mate X не будет таких же проблем, как у Galaxy Fold

Представители компании Huawei сообщили, что начали производство пробной партии складного смартфона Mate X. По их словам, модель будет гораздо надёжнее, чем Galaxy Fold.
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Авто

Как сэкономить антифриз — простой совет

Периодически сливаю из нее антифриз обратно в бачок. Следы жидкости под мотором не появляются и покупать новый антифриз не нужно.
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Мать Андрея Стенина впервые приехала на место его гибели в Донбассе

Мать фотокорреспондента Андрея Стенина, погибшего в Донбассе в августе 2014 года, впервые посетила школу, названную его именем в самопровозглашенной Донецкой народной республике, сообщает корреспондент РИА Новости.
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Политика

Тысячи немцев поддержали протесты против НАТО

В Германии прошли массовые демонстрации против действий НАТО. Тысячи людей вышли на улицы крупнейших городов страны.
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Шоу-бизнес

Концерт памяти Евгения Осина завершился скандалом

В четверг, 18 апреля, в элитном столичном ресторане Siberia состоялся концерт памяти Евгения Осина «Подари мне счастье», который скончался 17 ноября 2018 года.
Обновлено вчера в 06:00
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В Эр-Рияде при нападении ликвидировали четверых террористов, пишут СМИ

По меньшей мере четверо террористов ликвидированы при попытке совершить нападение на участок криминальной полиции на севере столицы Саудовской Аравии, сообщает телеканал "Аль-Арабия".
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Экономика

Сбербанк подтвердил переговоры о вхождении в капитал Rambler Group

Ранее в субботу РБК со ссылкой на свои источники сообщил, что Сбербанк и Rambler Group согласовали условия вхождения структур банка в капитал интернет-холдинга.
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Розовые стены и барная стойка на балконе: Ольга Машная осталась недовольна результатами ремонта

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Один избирательный участок не открылся на Украине

На Украине не открылся один избирательный участок.
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Украинский министр прокомментировала выборы строчкой из нацистского гимна

Министр здравоохранения Украины Ульяна Супрун проголосовала на выборах, сообщив об этом в соцсетях словами «Украина превыше всего», что является калькой гимна Веймаровской республики и Третьего рейха Deutschland uber alles, сообщают украинские СМИ.
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Криштиану Роналду
Португальский футболист
Португальский футболист, выступающий за итальянский клуб «Ювентус» и сборную Португалии, в составе которой стал чемпионом Европы 2016 года. Лучший бомбардир в истории клуба «Реал Мадрид» и сборной Португалии, а также рекордсмен по количеству сыгранных за неё матчей. С 2008 года капитан сборной Португалии. Считается одним из лучших футболистов 2000-2010-х годов. Признан Португальской футбольной федерацией лучшим игроком в истории португальского футбола. Признаётся специалистами одним из лучших футболистов всех времён.
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