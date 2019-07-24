Форвард «Ювентуса» и сборной Португалии по футболу Криштиану Роналду зарабатывает на рекламе в «Инстаграме» больше всех среди спортсменов. Как сообщает Hopper HQ, представители брендов готовы платить за рекламу в аккаунте Роналду 975 тысяч долларов.

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