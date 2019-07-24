Футбол

Роналду зарабатывает в «Инстаграме» больше всех среди спортсменовНева Спорт 05:19

Форвард «Ювентуса» и сборной Португалии по футболу Криштиану Роналду зарабатывает на рекламе в «Инстаграме» больше всех среди спортсменов. Как сообщает Hopper HQ, представители брендов готовы платить за рекламу в аккаунте Роналду 975 тысяч долларов.
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Роналду — самый высокооплачиваемый спортсмен в инстаграме

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Роналду — самый богатый спортсмен в Instagram. Португалец зарабатывает за один пост больше 800 тысяч евро

Sportbox.RU04:21
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