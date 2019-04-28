Футбол

Роналду забивает минимум 20 голов в чемпионате 10 сезонов крядуSport24.ru вчера в 23:22

Автором гола туринцев стал нападающий Криштиану Роналду. Для него этот гол стал 20-м в текущем розыгрыше Серии A. Португалец забивает минимум 20 голов в чемпионатах 10 сезонов кряду. Эта серия тянется с сезона-2009/10.
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Происшествия

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Еще один арестант, отравившийся наркотиками в московском СИЗО «Матросская тишина», умер утром 28 апреля.
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Армия и оружие

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Армия и оружие

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Политика

The National Interest предложил план примирения США с Россией

США должны признать Крым российским регионом и прекратить расширение НАТО на восток, чтобы обрести друга в лице России и вместе противостоять растущему влиянию Китая - приводит американский журнал National Interest мнение политологов.
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Президент России Владимир Путин отметил талантливых исполнителей и творческие коллективы на XVIII Московском Пасхальном фестивале.
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Заместитель генерального директора РУСАДА Маргарита Пахноцкая заявила, что агентство ждет объяснений от ФХР, КХЛ и «Авангарда» по ситуации с прохождением игроками омской команды допинг-тестов во время финальной серии Кубка Гагарина.
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Песков рассказал о своих впечатлениях от Ким Чен Ына

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Криштиану Роналду
Португальский футболист
Португальский футболист, выступающий за итальянский клуб «Ювентус» и сборную Португалии, в составе которой стал чемпионом Европы 2016 года. Лучший бомбардир в истории клуба «Реал Мадрид» и сборной Португалии, а также рекордсмен по количеству сыгранных за неё матчей. С 2008 года капитан сборной Португалии. Считается одним из лучших футболистов 2000-2010-х годов. Признан Португальской футбольной федерацией лучшим игроком в истории португальского футбола. Признаётся специалистами одним из лучших футболистов всех времён. Единственный в истории футболист, выигравший чемпионаты Англии, Испании и Италии.
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