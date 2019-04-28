Футбол
Роналду забивает минимум 20 голов в чемпионате 10 сезонов крядуSport24.ru вчера в 23:22
Автором гола туринцев стал нападающий Криштиану Роналду. Для него этот гол стал 20-м в текущем розыгрыше Серии A. Португалец забивает минимум 20 голов в чемпионатах 10 сезонов кряду. Эта серия тянется с сезона-2009/10.
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Автоматически обработаны 7322 источника, обновлено в 07:25, Ашберн
Происшествия
На Шри-Ланке задержали двух главных подозреваемых по делу о терактах
Полиция Шри-Ланки задержала двух главных подозреваемых по делу о терактах, сообщает портал Ada Derana со ссылкой на правоохранителей.
Обновлено в 05:05
Наука
Найдена смертельная опасность стресса на работе и недосыпа
Немецкие ученые объявили, что недосып и стресс на работе в среднем в три раза повышают риск смерти от сердечно-сосудистых причин у работников с гипертонией.
Обновлено в 06:38
Армия и оружие
Опубликовано видео полета опытного МС-21-300
Корпорация "Иркут" опубликовала на своем канале на YouTube видео полета опытного самолета МС-21-300, который накануне совершил беспосадочный перелет из Иркутска в Ульяновск.
Обновлено в 04:25
Футбол
Педро Роша забил первый гол за «Крузейро»
Полузащитник «Крузейро» Педро Роша дебютировал в чемпионате Бразилии в составе своей нынешней команды в матче с «Фламенго» (1:3). Арендованный у «Спартака» футболист открыл счет в первом тайме, убежав один на один.
Обновлено в 04:11
Музыка
После победы дочери Алсу в шоу «Голос. Дети» началась проверка
"Есть признаки аномального голосования, инициирована проверка, чтобы выяснить, не модерировалось ли голосование в пользу одного из участников", – цитирует РБК представителя телекомпании.
Обновлено вчера в 01:28
Политика
Зеленский впервые обратился к Путину после победы на выборах
Обновлено в 01:58
Футбол
«Уфа» разгромила «Урал» в матче РПЛ
"Уфа" с разгромным счетом обыграла "Урал" в матче 26-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ), сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 06:28
Автоспорт
Райкконен будет стартовать с пит-лейна
Пилот «Альфа Ромео» Кими Райкконен примет старт гонки Гран-при Азербайджана с пит-лейна, сообщает GPToday.
Обновлено в 06:28
Происшествия
Умер еще один отравившийся наркотиками заключенный «Матросской тишины»
Еще один арестант, отравившийся наркотиками в московском СИЗО «Матросская тишина», умер утром 28 апреля.
Обновлено в 07:05
Армия и оружие
Израиль передал Сирии двух освобожденных заключенных
Власти Израиля освободили двух сирийских заключенных и отправили их на родину. Об этом сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля.
Обновлено в 07:12
Политика
Зеленский поработал поваром на отдыхе в Турции
Обновлено в 05:45
Религия
В Иерусалиме произошло схождение Благодатного огня
В субботу накануне Пасхи в Храме Господня в Иерусалиме сошел Благодатный огонь, сообщает ТАСС.
Обновлено вчера в 07:49
Спорт
Дина Аверина победила на этапе Кубка мира в Баку
В Баку проходит заключительный этап Кубка мира по художественной гимнастике. Россиянка Дина Аверина одержала победу в упражнениях с обручем.
Обновлено в 05:24
Политика
Зеленский поздравил украинцев с Пасхой на двух языках
Лидер второго тура выборов президента Украины Владимир Зеленский поздравил граждан страны с Пасхой на украинском и русском языках.
Обновлено в 05:16
Армия и оружие
Выставку «Сирийский перелом» посетили более 320 тыс. человек
Передвижную выставку трофейной военной техники из Сирии «Сирийский перелом» посетили более 320 тысяч человек на северо-западе и в центральной части России.
Обновлено вчера в 21:56
Политика
The National Interest предложил план примирения США с Россией
США должны признать Крым российским регионом и прекратить расширение НАТО на восток, чтобы обрести друга в лице России и вместе противостоять растущему влиянию Китая - приводит американский журнал National Interest мнение политологов.
Обновлено в 06:55
Хоккей
«Коламбус» сравнял счет в серии с «Бостоном» с тремя очками Панарина
В составе победителей голами отметились российский форвард «Коламбуса» Артемий Панарин, оформивший в матче дубль (22-я минута в большинстве, 29-я) и также записавший в актив результативную передачу и Мэтт Дюшейн.
Обновлено в 02:08
Происшествия
Участник недели моды в Сан-Паулу умер после падения на подиуме
Модель, участвующая в неделе моды в Сан-Паулу, 26-летний Талес Соарес умер после того, как упал на подиуме во время показа.
Обновлено вчера в 22:40
Культура
Путин: Московский Пасхальный фестиваль собрал талантливых исполнителей
Президент России Владимир Путин отметил талантливых исполнителей и творческие коллективы на XVIII Московском Пасхальном фестивале.
Обновлено в 05:02
Происшествия
В Калифорнии преступник устроил стрельбу в синагоге
Один человек погиб, трое получили ранения во время вооруженного нападения на синагогу в Сан-Диего в Калифорнии, передает "ТВ Центр".
Обновлено в 04:58
Происшествия
Во Владивостоке на международном турнире по самбо произошла драка
Обновлено вчера в 14:40
Политика
В Германии предложили новую стратегию по Донбассу
Фракция Свободной демократической партии Германии (СвДП) в бундестаге приняла документ, в котором содержатся предложения по новой стратегии урегулирования конфликта на востоке Украины.
Обновлено в 02:41
Шоу-бизнес
Идрис Эльба женился в третий раз
Американский актер Идрис Эльба женился в третий раз, сообщает Daily Mail.
Обновлено в 01:13
Хоккей
В РУСАДА прокомментировали ситуацию с допинг-тестами «Авангарда»
Заместитель генерального директора РУСАДА Маргарита Пахноцкая заявила, что агентство ждет объяснений от ФХР, КХЛ и «Авангарда» по ситуации с прохождением игроками омской команды допинг-тестов во время финальной серии Кубка Гагарина.
Обновлено вчера в 15:02
Происшествия
Двое подростков на мотоцикле погибли в ДТП под Тверью
Погибли двое подростков - водитель и пассажир мотоцикла, сообщили ТАСС в пресс-службе ГИБДД по региону.
Обновлено вчера в 16:10
Политика
Песков рассказал о своих впечатлениях от Ким Чен Ына
Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын показал себя профессиональным и подготовленным главой государства, он владеет деталями, живо реагирует на все и имеет свою позицию по всем вопросам.
Обновлено в 06:45
Музыка
В Нижнем Тагиле заключенные пригласили Басту в колонию
Заключенные ИК-12 в Нижнем Тагиле опубликовали музыкальное видеоприглашение Василию Вакуленко.
Обновлено в 07:12
Армия и оружие
В ЛНР заявили о прибытии новобранцев ВСУ к линии соприкосновения
По словам Филипоненко, украинское командование продолжает наращивать силы вдоль линии боевого соприкосновения.
Обновлено в 06:51