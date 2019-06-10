Футбол
Роналду забил три самых красивых гола Лиги нацийSport24.ru 09:15
Победителем был признан нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду, сделавший хет-трик в полуфинальном матче с национальной командой Швейцарии (3:1). Любопытно, что все его три гола заняли места в первой тройке самых красивых голов турнира.
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Семья Осиповой заявила об отсутствии денег на адвокатов в США
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Адвокат журналиста Сергей Бадамшин, в свою очередь, заявил, что на пакетиках с наркотиками, изъятых у Голунова, не нашли отпечатков журналиста.
Обновлено в 17:46
Общество
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Ремастер Final Fantasy VIII выйдет на всех платформах
Обновлено в 22:28
Происшествия
Мотоциклист погиб в аварии с внедорожником в Чите
Обновлено в 20:28
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Правительство опубликовало концепцию нового КоАП
В проекте нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП) предлагается делить все нарушения на категории, «исходя из их характера и степени общественной вредности».
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Производитель ракет «Ангара» сорвал заводские сроки
Генеральный директор Центра Хруничева Алексей Варочко рассказал РИА Новости, что сроки изготовления ракет-носителей "Ангара", указанные в приказе производственного объединения "Полет" - это внутренний производственный график предприятия, смещенный на шесть месяцев влево относительно графика исполнения государственных контрактов.
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Транспорт
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Трамп введёт пошлины для КНР при отказе Си Цзиньпина от участия в G20
Американский лидер Дональд Трамп подтвердил, что США введут новые пошлины на китайские товары, если председатель КНР Си Цзиньпин не приедет на встречу глав государств G20.
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