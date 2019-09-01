Футбол

Sports.ruSports.ruРоналду забил «Наполи». Это его первый гол в сезоне

Ювентус — Наполи
4 – 3
Матч завершён
Чемпионат Италии, вчера
Стадион «Ювентус»
Маттиа Де Шильо
Данило Луис
15′
Данило Луис
16′
Гонсало Игуаин
19′
40′
Фаузи Гулям
44′
Джованни ди Лоренцо
46′
Фаузи Гулям
Мариу Руй
46′
Лоренцо Инсинье
Ирвинг Лосано
Блез Матюиди
52′
Сами Хедира
Эмре Джан
60′
Криштиану Роналду
62′
66′
Константинос Манолас
68′
Ирвинг Лосано
74′
Аллан
Элиф Элмаз
Гонсало Игуаин
Пауло Дибала
76′
Алекс Сандро
80′
81′
Джованни ди Лоренцо
Дуглас Коста
83′
90′+1′
Элиф Элмаз
Калиду Кулибали
90′+2′
4 фото
«Ювентус» принимает «Наполи» (3:3, второй тайм) в рамках 2-го тура чемпионата Италии. Третий мяч в составе хозяев на 62-й минуте встречи забил нападающий Криштиану Роналду. Для португальца это первый гол за клуб в официальном матче нового сезона.
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