«Ювентус» принимает «Наполи» (3:3, второй тайм) в рамках 2-го тура чемпионата Италии. Третий мяч в составе хозяев на 62-й минуте встречи забил нападающий Криштиану Роналду. Для португальца это первый гол за клуб в официальном матче нового сезона.

Роналду забил «Наполи». Это его первый гол в сезоне

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