Футбол

Роналду забил «Аяксу» и обновил рекорд Лиги чемпионовИзвестия вчера в 17:53

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду обновил рекорд Лиги чемпионов, забив 125-й мяч в истории турнира. Первый матч 1/4 финала между туринским клубом и амстердамским «Аяксом» завершился со счетом 1:1. Роналду открыл счет на 45-й минуте, поразив ворота головой в падении.
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Какие 700 голов у Роналду? Не торопитесь его поздравлять!

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Криштиану Роналду: «Рад вернуться и забить еще один гол в фантастическом турнире»

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12 лет назад Криштиану забил первый гол в ЛЧ. Сегодня – 125-й

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Роналду забил 1-й и 125-й мяч в Лиге 10 апреля

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Тысячи сотрудников компании Amazon, у которой есть голосовой помощник Alexa, прослушивают записи общения пользователей с умными колонками, чтобы улучшить сервис, утверждает Bloomberg со ссылкой на семерых источников, работавших над программой.
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В трети российских больниц зарплаты оказались ниже средних по региону

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Минпросвещения предлагает запретить посещение образовательных учреждений детьми, которые не прошли обследование на инфекционные заболевания и не сделали прививки, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на письмо замминистра Татьяны Синюгиной в комитет Госдумы по охране здоровья.
Обновлено в 11:35
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После слов Лукашенко о России Минск остановит нефтепровод «Дружба»

Несколько участков трубопровода «Дружба», проходящего по территории Белоруссии, нуждаются в ремонте, заявил вице-премьер страны Игорь Петришенко после совещания с участием президента страны Александром Лукашенко, сообщает БелТА.
Обновлено в 09:38
Политика

Помощника умершего депутата Ковалева нашли мертвым в Госдуме

Помощник депутата Госдумы, экс-директора ФСБ Николая Ковалева, умершего 5 апреля, найден мертвым на своем рабочем месте.
Обновлено в 09:18
Политика

Из-за отказа России: Грузия приняла «историческое решение»

Грузия решила добровольно внести в бюджет Совета Европы 500 тысяч евро в знак поддержки организации из-за отказа России выплачивать взносы, пишет «Взгляд».
Обновлено в 12:19
Спорт

Туктамышева стала второй в короткой программе на командном ЧМ

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева заняла второе место в короткой программе на командном чемпионате мира в японской Фукуоке.
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Телеведущую Леру Кудрявцеву обокрали в Лондоне

Телеведущую Леру Кудрявцеву обокрали в самом центре Лондона – у Букингемского дворца.
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В Бурятии врачи бросили умирать в «карцере» пациента с пневмонией

Врачи в бурятской больнице заперли больного пневмонией пациента в подсобном помещении, где тот и скончался, сообщает издание "Номер один".
Обновлено в 10:52
Экономика

Пенсионная реформа сделает предпенсионеров беднее

Авторы доклада исследовали влияние пенсионной реформы на уровень бедности в период с 2019 по 2028 годы — именно этот отрезок является переходным периодом реформы.
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В Тульской области уволят учительницу, ударившую ученика линейкой

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Подозреваемые в избиении задержанного полицейские сбежали на Украину

Подозреваемые в избиении задержанного полицейские сбежали из страны после вызова для дачи показаний.
Обновлено в 09:36
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Путин заявил о скором завершении испытаний ракеты «Сармат»

Президент РФ Владимир Путин заявил, что межконтинентальная тяжелая ракета «Сармат» проходит завершающую стадию испытаний.
Обновлено в 09:25
Происшествия

В пригороде Магнитогорска на опорах ЛЭП обнаружили взрывчатку

По их данным, взрывчатку заметили мастера федеральной электросетевой компании, проводившие осмотр во время своего дежурства в Агаповском районе во вторник, 9 апреля.
Обновлено в 09:58
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На Украине возбудили дело из-за видео со сбивающей Зеленского фурой

Обновлено в 09:16
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На Украине рассказали, когда направят корабли в Керченский пролив

Министр обороны Украины Степан Полторак рассказал, когда киевские власти направят корабли через Керченский пролив.
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Татьяна Африкантова прокомментировала слухи о своей смерти

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Acer представила игровой ноутбук Helios 700 с выдвижной клавиатурой

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Кроссоверы Haval H6 и H2 с новым логотипом появились в России

Компания Haval начала продажи в России кроссоверов H2 и H6 изменённым логотипом.
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Экономика

Евросоюз ввел пошлины на азотные удобрения из России

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Футболист «Спартака» сломал нос иностранцу и был доставлен в полицию

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Скончался народный артист России Геннадий Фролов

Обновлено вчера в 12:57
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Никто не узнает, когда родится ребенок Меган Маркл и принца Гарри

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Суд отправил Майкла Калви под домашний арест

Басманный суд удовлетворил просьбу следствия и перевел основателя Baring Vostok Майкла Калви под домашний арест, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Обновлено в 09:25
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В Москве задержали протащившего полицейского на капоте водителя

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Криштиану Роналду
Португальский футболист
Португальский футболист, выступающий за итальянский клуб «Ювентус» и сборную Португалии, в составе которой стал чемпионом Европы 2016 года. Лучший бомбардир в истории клуба «Реал Мадрид» и сборной Португалии, а также рекордсмен по количеству сыгранных за неё матчей. С 2008 года капитан сборной Португалии. Считается одним из лучших футболистов 2000-2010-х годов. Признан Португальской футбольной федерацией лучшим игроком в истории португальского футбола. Признаётся специалистами одним из лучших футболистов всех времён.
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