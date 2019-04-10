Футбол
Роналду забил «Аяксу» и обновил рекорд Лиги чемпионовИзвестия вчера в 17:53
Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду обновил рекорд Лиги чемпионов, забив 125-й мяч в истории турнира. Первый матч 1/4 финала между туринским клубом и амстердамским «Аяксом» завершился со счетом 1:1. Роналду открыл счет на 45-й минуте, поразив ворота головой в падении.
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