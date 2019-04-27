Роналду забил 600-й гол в карьере на клубном уровнеБомбардир.ру 16:22

«Интер» принимает «Ювентус» в матче 34-го тура Серии А (1:1, второй тайм). Форвард Криштиану Роналду забил гол за гостей. Это его 600-й мяч на клубном уровне.

Роналду забил 600-й гол в карьере на клубном уровне

Хоккей Сборная России вышла в финал юниорского чемпионата мира по хоккею Сборная России одержала победу над командой США со счетом 3:2 по буллитам в полуфинальном матче чемпионата мира по хоккею среди игроков не старше 18 лет.

Шоу-бизнес Яна Рудковская призвала людей прекратить травлю дочери Алсу Информационный портал «Супер.ру» сообщает, что Рудковская назвала произошедшее вокруг победы дочери Алсу отвратительным.

Религия В Иерусалиме сошел Благодатный огонь В храме Гроба Господня в Иерусалиме сошел Благодатный огонь, передает Reuters.

Политика Загрязнение нефти в нефтепроводе «Дружба» могло быть умышленным Российский оператор магистральных нефтепроводов публичное акционерное общество «Транснефть» заявило, что загрязнение нефти хлорорганикой в трубопроводе «Дружба» произошло умышленно, то есть речь может идти о диверсии.

Хоккей Финалисту Кубка Гагарина грозит дисквалификация за допинг Главному тренеру омского "Авангарда" Бобу Хартли и нападающему Денису Зернову грозит дисквалификация на четыре года, сообщает "Чемпионат.com".

Политика Премьер Японии подарил Трампу запонки из жемчуга Господин Трамп получил в подарок от господина Абэ жемчужные запонки.

Общество СМИ: более 70 человек заболели в результате вспышки сальмонеллеза в Канаде Свыше 70 человек заболели сальмонеллезом в шести регионах Канады, где отмечена вспышка этой кишечной инфекции.

Политика Без транзита Украина останется и без газа, предупредил Путин Очередные трехсторонние переговоры между Россией, Украиной и Европейским союзом по вопросу транзита газа через Украину в страны Европы пройдут в мае.

Путешествия Лодку Федора Конюхова засняли на видео с самолета Самолет Чилийской морской авиации снял на видео лодку путешественника Федора Конюхова.

Общество В России утвердили новый порядок профосмотров и диспансеризации 25 апреля Минюст РФ зарегистрировал несколько приказов Минздрава о новом порядке прохождения профосмотров и диспансеризации, рассказала министр здравоохранения России Вероника Скворцова.

Происшествия Трамп отреагировал на стрельбу в синагоге в Калифорнии Президент США Дональд Трамп выразил сочувствие пострадавшим в результате стрельбы в синагоге, произошедшей в штате Калифорния.

Шоу-бизнес Анжелика Варум прокомментировала информацию об изменах Леонида Агутина Известная российская певица Анжелика Варум ответила в соцсети подписчикам на тему неравенства между мужчинами и женщинами.

Футбол «Барселона» стала чемпионом Испании по футболу «Барселона» победила «Леванте» в матче 35-го тура чемпионата Испании по футболу и досрочно выиграла первенство.

Игры На тестовый сервер Dota Auto Chess добавили Io Разработчики Dota Auto Chess добавили на тестовый сервер нового героя — Io.

Общество Медведев поручил улучшить графики работы детсадов и школ Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил внести в правительство предложения по совершенствованию графиков работы школ и детских садов.

Армия и оружие В ЛНР сообщили о прибытии к линии соприкосновения разведчиков ВСУ «Украинское командование, грубо нарушая минские договоренности, продолжает наращивать силы и средства на всей линии боевого соприкосновения», — подчеркнул Филипоненко.

Происшествия Адвоката из Петербурга арестовали за пьяный дебош в поезде Ленинский районный суд Петербурга отправил на два месяца под домашний арест адвоката за дебош и драку в поезде «Петербург — Вологда».