Футбол
Роналду забил 600-й гол в карьере на клубном уровнеБомбардир.ру 16:22
«Интер» принимает «Ювентус» в матче 34-го тура Серии А (1:1, второй тайм). Форвард Криштиану Роналду забил гол за гостей. Это его 600-й мяч на клубном уровне.
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Автоматически обработаны 7322 источника, обновлено в 20:45, Ашберн
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Загрязнение нефти в нефтепроводе «Дружба» могло быть умышленным
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СМИ: более 70 человек заболели в результате вспышки сальмонеллеза в Канаде
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В России утвердили новый порядок профосмотров и диспансеризации
25 апреля Минюст РФ зарегистрировал несколько приказов Минздрава о новом порядке прохождения профосмотров и диспансеризации, рассказала министр здравоохранения России Вероника Скворцова.
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Трамп отреагировал на стрельбу в синагоге в Калифорнии
Президент США Дональд Трамп выразил сочувствие пострадавшим в результате стрельбы в синагоге, произошедшей в штате Калифорния.
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Анжелика Варум прокомментировала информацию об изменах Леонида Агутина
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Медведев поручил улучшить графики работы детсадов и школ
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Обновлено в 03:54
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Обновлено в 11:51
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