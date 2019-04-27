Футбол

Роналду забил 600-й гол в карьере на клубном уровнеБомбардир.ру вчера в 16:22

«Интер» принимает «Ювентус» в матче 34-го тура Серии А (1:1, второй тайм). Форвард Криштиану Роналду забил гол за гостей. Это его 600-й мяч на клубном уровне.
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Роналду оформил 600-й гол в карьере

Газета.Ruвчера в 16:22

Роналду забивает минимум 20 голов в чемпионате 10 сезонов кряду

Sport24.ruвчера в 23:22

Роналду десять сезонов подряд забивает не меньше 20 голов во внутренних чемпионатах

Бомбардир.ру01:16

Роналду забил 600-й гол на клубном уровне

Чемпионатвчера в 16:24

Роналду уже 10 сезонов подряд забивает как минимум 20 голов в чемпионате

Евро-футбол.ру02:28

Роналду забил 600-й гол на клубном уровне

Матч ТВвчера в 16:17

Роналду забил 600-й гол на клубном уровне

Sports.ruвчера в 15:59
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Происшествия

В Воронежской области потушили сильный пожар на складе «Магнита»

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Зеленский стал поваром в Турции

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Скончался еще один заключенный московского СИЗО «Матросская тишина», госпитализированный после отравления психотропными веществами.
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Съемные квартиры выросли в цене Собственники жилья начали проще относиться к увеличению запрашиваемых ставок.
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Назван продукт, значительно повышающий риск преждевременной смерти

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Эксперты назвали причину возможного возникновения «второго Чернобыля»

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Обновлено вчера в 18:48
Происшествия

Безрассудную мать с ребенком сбили на магистрали в Казани

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«Коламбус» сравнял счет в серии с «Бостоном» с тремя очками Панарина

В составе победителей голами отметились российский форвард «Коламбуса» Артемий Панарин, оформивший в матче дубль (22-я минута в большинстве, 29-я) и также записавший в актив результативную передачу и Мэтт Дюшейн.
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Зеленский поддержал идею о запрете Порошенко выезда за пределы Украины

Команда Владимира Зеленского в официальном Facebook команды объявила о том, что поддерживает петицию о запрете выезда Петра Порошенко за границу.
Обновлено в 02:08
Религия

Тысячи православных встретили Пасху крестным ходом в Нью-Йорке

Тысячи православных прихожан встретили Пасху в ночь на воскресенье в Нью-Йорке. В большинстве соборов и церквей прошли крестные ходы.
Обновлено в 02:58
Шоу-бизнес

Идрис Эльба женился на модели Сабрине Даур

Британский актер Идрис Эльба и модель Сабрина Даур поженились. Свадебная церемония прошла в Марокко.
Обновлено вчера в 11:35
Технологии

DJI отрицает, что прекратила развитие своих культовых дронов Phantom

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Общество

Синоптики предупредили о заморозках в Москве

В начале следующей недели в Москве ожидаются заморозки, сообщил РБК специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.
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Шоу-бизнес

Пугачева встретилась с проигравшими в финале «Голоса» детьми

Отмечается, что Пугачева вручила каждому приглашенному «Золотую звезду Аллы». Премия «Звезда Аллы» была учреждена Пугачевой в 2005 году.
Обновлено в 01:49
Происшествия

В больнице скончалась пассажирка перевернувшегося катера

В Петербурге скончалась пассажирка катера, который перевернулся в субботу вечером в Финском заливе.
Обновлено в 04:00
Политика

Скончался экс-глава Хакасии Алексей Лебедь

Как пишет информационное агентство «Хакасия», смерть Лебедя наступила в больнице в результате внутреннего кровоизлияния.
Обновлено вчера в 11:27
Политика

«Транснефть» заявила об умышленном загрязнении нефти в «Дружбе»

Загрязнение нефти в трубопроводе "Дружба" было умышленным и произошло через частный "Самаратранснефть-терминал", который принимает нефть нескольких малых производителей.
Обновлено 26 апреля в 12:48
Происшествия

На Шри-Ланке задержали двух главных подозреваемых по делу о терактах

Полиция Шри-Ланки задержала двух главных подозреваемых по делу о терактах, сообщает портал Ada Derana со ссылкой на правоохранителей.
Обновлено в 05:05
Общество

AFP: французский путешественник пересек Атлантику в бочке

Обновлено в 04:40
Армия и оружие

Опубликовано видео полета опытного МС-21-300

Корпорация "Иркут" опубликовала на своем канале на YouTube видео полета опытного самолета МС-21-300, который накануне совершил беспосадочный перелет из Иркутска в Ульяновск.
Обновлено в 04:25
Происшествия

Премьер Израиля осудил атаку на синагогу в США

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху осудил нападение на синагогу в США и пообещал скоро созвать специальное совещание в связи с участившимися антисемитскими атаками по всему миру, передает РИА "Новости".
Обновлено в 04:49
Происшествия

В Петербурге раскрыли банду, угонявшую строительную технику

В Петербурге сотрудники полиции задержали шесть человек, которым вменяют кражу строительной техники и большегрузных автомобилей.
Обновлено в 05:14
Наука

В Чили обнаружили самый древний человеческий след в Америке

Ученые в Чили обнаружили самый древний человеческий след на американском континенте возрастом около 15,6 тысяч лет, сообщает телеканал Telesur.
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Религия

В иерусалимском храме Гроба Господня сошел Благодатный огонь

В храме Гроба Господня в Иерусалиме провели ежегодный обряд сошествия Благодатного огня. Православные проводят его сегодня, накануне Пасхи.
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Политика

Число умерших во время выборов в Индонезии членов УИК превысило 270

Во время всеобщих выборов, прошедших в Индонезии 17 апреля, и в последующие 10 дней умерли 272 члена участковых избирательных комиссий.
Обновлено в 03:38
Происшествия

Число погибших из-за вируса Эболы в ДРК с лета превысило 900 человек

Свыше 900 человек погибло с июля прошлого года из-за вируса геморрагической лихорадки Эбола в Демократической Республике Конго, сообщает министерство здравоохранения страны.
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Футбол

«Зенит» сыграет с самарскими «Крыльями Советов»

В воскресенье, 28 апреля, футбольный клуб «Зенит» сыграет с самарским ФК «Крылья Советов» на стадионе на Крестовском острове.
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Криштиану Роналду
Португальский футболист
Португальский футболист, выступающий за итальянский клуб «Ювентус» и сборную Португалии, в составе которой стал чемпионом Европы 2016 года. Лучший бомбардир в истории клуба «Реал Мадрид» и сборной Португалии, а также рекордсмен по количеству сыгранных за неё матчей. С 2008 года капитан сборной Португалии. Считается одним из лучших футболистов 2000-2010-х годов. Признан Португальской футбольной федерацией лучшим игроком в истории португальского футбола. Признаётся специалистами одним из лучших футболистов всех времён. Единственный в истории футболист, выигравший чемпионаты Англии, Испании и Италии.
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