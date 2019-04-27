Роналду забил 600-й гол в карьере на клубном уровнеБомбардир.ру 16:22

«Интер» принимает «Ювентус» в матче 34-го тура Серии А (1:1, второй тайм). Форвард Криштиану Роналду забил гол за гостей. Это его 600-й мяч на клубном уровне.

Роналду забил 600-й гол в карьере на клубном уровне

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