Футбол
Роналду забил 600-й гол в карьере на клубном уровнеБомбардир.ру 16:22
«Интер» принимает «Ювентус» в матче 34-го тура Серии А (1:1, второй тайм). Форвард Криштиану Роналду забил гол за гостей. Это его 600-й мяч на клубном уровне.
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Автоматически обработаны 7322 источника, обновлено в 19:16, Ашберн
Политика
Жириновскому подарили торт в виде карты Украины
Обновлено вчера в 12:35
Игры
Миллионы геймеров могут перейти с ПК на приставки к 2022 году
Специалисты компании Jon Peddie Research выразили уверенность в том, что уже к 2022 году более 20 миллионов пользователей персональных компьютеров с целью прохождения игр перейдут на использование игровых консолей.
Обновлено в 10:22
Шоу-бизнес
Звезда «Темной башни» Идрис Эльба женился
Актер Идрис Эльба, сыгравший в фильме "Темная башня", женился на своей возлюбленной сомалийской королеве красоты Сабрине Даур, передает Daily Mail.
Обновлено в 09:21
Авто
На чем ездил Иосиф Кобзон
Обновлено в 07:35
Происшествия
Стрельба произошла в синагоге Калифорнии
В синагоге калифорнийского города Повэй произошла стрельба.
Обновлено в 18:17
Религия
Путин прибыл на пасхальное богослужение в храм Христа Спасителя
Президент России Владимир Путин посетил пасхальное богослужение в храме Христа Спасителя в Москве, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 17:21
Футбол
«Зенит» сыграл вничью с «Крыльями Советов» в молодежном первенстве
"Зенит" на своем поле сыграл вничью с "Крыльями Советов" в матче 26-го тура первенства молодежных команд премьер-лиги – 2:2. В составе хозяев отличились защитник Кирилл Алоян и форвард Никита Симдянкин.
Обновлено в 07:53
Наука
Назван продукт, значительно повышающий риск преждевременной смерти
Чрезмерное употребление жирной рыбы повышает риск преждевременной смерти на 50 процентов, выяснили шведские ученые.
Обновлено в 09:20
Политика
Умер экс-глава Хакасии Алексей Лебедь
Бывший глава Хакасии Алексей Лебедь скончался на 65-м году жизни.
Обновлено в 13:04
Футбол
«Ренн» обыграл «ПСЖ» и стал победителем Кубка Франции
"Ренн" стал победителем Кубка Франции в третий раз в истории.
Обновлено в 18:15
Армия и оружие
В Минобороны опровергли сообщения о «срывании погон» курсантами ВДВ
Министерство обороны России опровергло сообщения СМИ о «срывании погон» курсантами в рязанском училище Воздушно-десантных войск, об этом свидетельствуют проверки, проведённые комиссией ведомства.
Обновлено в 11:54
Политика
Путин думает о раздаче российских паспортов всем украинцам
Президент России Владимир Путин заявил, что в будущем украинцам могут упростить получение российского гражданства.
Обновлено в 04:59
Шоу-бизнес
Семен Слепаков вышел в свет с женой после слухов о разводе
Сам резидент Comedy Club не стал делать пиар из личной жизни и комментировать слухи.
Обновлено в 18:30
Политика
Горбачёв оценил идею Трампа отказаться от ядерного оружия
Бывший президент СССР Михаил Горбачёв прокомментировал заявление американского лидера Дональда Трампа о том, что США, России и Китаю надо избавиться от ядерных вооружений.
Обновлено в 11:11
Шоу-бизнес
Иеромонах Фотий увидел в победе дочери Алсу на «Голосе» аномалию
В шестом сезоне детской версии конкурса победила Микелла Абрамова — дочь певицы Алсу.
Обновлено в 06:15
Политика
Росгвардия хочет засекретить свои госзакупки
В Росгвардии изъявили желание сделать свои государственные закупки засекреченными.
Обновлено в 03:31
Политика
Зеленский заявил о готовности к переговорам с Россией
Победитель президентских выборов на Украине Владимир Зеленский заявил, что готов к переговорам с российской стороной.
Обновлено в 17:28
Политика
В ЕС сожалеют о решении США по Договору о торговле оружием
Европейский союз сожалеет о решении США отказаться от ратификации Международного договора о торговле оружием.
Обновлено в 14:53
Хоккей
Финалисту Кубка Гагарина грозит дисквалификация за допинг
Главному тренеру омского "Авангарда" Бобу Хартли и нападающему Денису Зернову грозит дисквалификация на четыре года, сообщает "Чемпионат.com".
Обновлено в 12:53
Шоу-бизнес
Опубликовано последнее сообщение Началовой перед смертью
Обновлено в 13:37
Происшествия
В Хабаровском крае разбился самолет Як-18
В Хабаровском крае разбился спортивный самолет Як-18.
Обновлено в 02:56
Космос
NASA: Земля погрузится в 15-дневную тьму из-за столкновения Венеры и Юпитера с параллелизмом
Планеты сойдутся с параллелизмом в определенный момент, после чего на поверхности Юпитера начнутся необратимые химические процессы.
Обновлено в 11:50
Происшествия
Экс-майору Евсюкову могут смягчить режим заключения
Экс-главе ОВД "Царицыно" Денису Евсюкову, получившему пожизненный срок за расстрел людей в столичном магазине в 2009 году, после десяти лет заключения могут смягчить тюремный режим.
Обновлено в 03:49
Происшествия
Автомобиль сбил человека на северо-западе Москвы
Как сообщал News.ru, ранее два автомобиля столкнулись на 31-м километре Киевского шоссе в Московской области.
Обновлено в 18:29
Космос
Сбор средств на первые в мире похороны кота в космосе начали в Сети
Доставкой праха животного в космос займется компания Celestis. Это будет первый кот в истории, похороны которого пройдут в космосе.
Обновлено вчера в 06:47
Политика
На форуме в Пекине заключено 283 соглашения на $64 млрд
Участники проходящего в Пекине форума «Один пояс — один путь» заключили 283 соглашения на общую сумму $64 млрд, сообщил на пресс-конференции председатель КНР Си Цзиньпин.
Обновлено в 06:19