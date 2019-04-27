Футбол

Роналду забил 600-й гол в карьере на клубном уровнеБомбардир.ру 16:22

«Интер» принимает «Ювентус» в матче 34-го тура Серии А (1:1, второй тайм). Форвард Криштиану Роналду забил гол за гостей. Это его 600-й мяч на клубном уровне.
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Роналду забил 600-й гол на клубном уровне

Чемпионат16:24

Роналду оформил 600-й гол в карьере

Газета.Ru16:22

Роналду забил 600-й гол на клубном уровне

Sportbox.RU16:17

Роналду забил 600-й гол на клубном уровне

Матч ТВ16:17

Роналду забил 600-й гол на клубном уровне

Sport24.ru16:12

Роналду забил 600-й гол в карьере

Спорт-Экспресс15:58

Роналду забивает 20+ голов в чемпионате 10 сезонов подряд

Sports.ru16:39
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Португальский футболист
Португальский футболист, выступающий за итальянский клуб «Ювентус» и сборную Португалии, в составе которой стал чемпионом Европы 2016 года. Лучший бомбардир в истории клуба «Реал Мадрид» и сборной Португалии, а также рекордсмен по количеству сыгранных за неё матчей. С 2008 года капитан сборной Португалии. Считается одним из лучших футболистов 2000-2010-х годов. Признан Португальской футбольной федерацией лучшим игроком в истории португальского футбола. Признаётся специалистами одним из лучших футболистов всех времён. Единственный в истории футболист, выигравший чемпионаты Англии, Испании и Италии.
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