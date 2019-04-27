Футбол
Роналду забил 600-й гол на клубном уровнеSport24.ru вчера в 16:12
Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду, сделав счет 1:1 в гостевом матче 34-го тура чемпионата Италии против «Интера», забил 600-й гол на клубном уровне.
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Автоматически обработаны 7322 источника, обновлено в 08:51, Ашберн
Футбол
«Локомотив» – «Енисей»: хозяева вышли вперед после автогола Кичина
Защитник "Енисея" Валерий Кичин забил гол в собственные ворота на 67-й минуте матча 26-го тура чемпионата России с "Локомотивом".
Обновлено в 08:28
Наука
Найдена смертельная опасность стресса на работе и недосыпа
Немецкие ученые объявили, что недосып и стресс на работе в среднем в три раза повышают риск смерти от сердечно-сосудистых причин у работников с гипертонией.
Обновлено в 06:38
Армия и оружие
Десантный корабль «Петр Моргунов» выйдет в море в июне
Большой десантный корабль проекта 11711 "Петр Моргунов", который строится на Прибалтийском судостроительном заводе "Янтарь", впервые выйдет в море в июне нынешнего года.
Обновлено в 06:13
Политика
В турецком отеле рассказали об отдыхе Зеленского
Обновлено в 08:27
Происшествия
На затонувшем под Петербургом катере не хватало спасательных жилетов
На затонувшем в Финском заливе вблизи от Санкт-Петербурга катере спасательных жилетов было меньше, чем пассажиров.
Обновлено в 07:43
Футбол
«Зенит» огласил стартовый состав на матч с «Крыльями Советов»
Обновлено в 08:21
Политика
Песков рассказал о своих впечатлениях от Ким Чен Ына
Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын показал себя профессиональным и подготовленным главой государства, он владеет деталями, живо реагирует на все и имеет свою позицию по всем вопросам.
Обновлено в 06:45
Политика
Иран пригрозил выйти из Договора о нераспространении ядерного оружия
Иран рассматривает возможность выхода из Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) в качестве ответа на американские санкции, сообщил глава иранского МИДа Мохаммад Джавад Зариф.
Обновлено в 05:02
Экономика
Медведев поручил простимулировать спрос на новое жилье
Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил министерству строительства и ЖКХ разработать меры по увеличению спроса на строящееся жилье, в том числе за счет снижения ипотечных ставок, включая их субсидирование.
Обновлено вчера в 04:11
Происшествия
Нетаньяху осудил атаку на синагогу в США
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху осудил в воскресенье нападение на синагогу в Калифорнии и призвал международное сообщество активизировать борьбу с антисемитизмом.
Обновлено в 04:39
Культура
Валерия назвала победу дочери Алсу в шоу «Голос. Дети» заслуженной
В суперфинале проекта Первого канала одержала победу 10-летняя дочь певицы Алсу — Микелла Абрамова.
Обновлено вчера в 14:21
Политика
Зеленский впервые обратился к Путину после победы на выборах
Обновлено в 01:58
Политика
Геращенко пожаловалась на «незаконную паспортизацию» Путина
Отменить указы президента РФ Владимира Путина об упрощенном порядке выдачи российских паспортов жителям Донбасса требует первый вице-спикер Верховной рады Украины Ирина Геращенко.
Обновлено в 08:37
Происшествия
При взрыве в многоэтажке в Киеве погибли два человека
Взрыв прогремел в квартире многоэтажного дома в Киеве, два человека погибли, сообщила в воскресенье пресс-служба столичной полиции.
Обновлено в 08:07
Хоккей
«Коламбус» сравнял счет в серии с «Бостоном» с тремя очками Панарина
В составе победителей голами отметились российский форвард «Коламбуса» Артемий Панарин, оформивший в матче дубль (22-я минута в большинстве, 29-я) и также записавший в актив результативную передачу и Мэтт Дюшейн.
Обновлено в 02:08
Общество
Апелляционный суд Кувейта вынесет решение по делу россиянки пятого мая
Апелляционный суд Кувейта на заседании в воскресенье отложил вынесение приговора россиянке Марии Лазаревой до 5 мая, сообщил РИА Новости по телефону советник главы Торгово-промышленной палаты (ТПП) Москвы Владимир Сидоров, который присутствовал на слушаниях в суде.
Обновлено в 05:36
Происшествия
В Сан-Паулу манекенщик упал на подиуме и умер
Модель Талес Котта умер, упав на подиуме во время дефиле в заключительный день Недели моды в Сан-Паулу, пишет Folha de São Paulo со ссылкой на организаторов мероприятия.
Обновлено в 00:40
Экономика
В России увеличилась стоимость съемного жилья
В России подорожали съемные квартиры. В некоторых регионах стоимость жилья увеличилась на 5–6%.
Обновлено в 08:41
Шоу-бизнес
Пугачева встретилась с проигравшими в финале «Голоса» детьми
Отмечается, что Пугачева вручила каждому приглашенному «Золотую звезду Аллы». Премия «Звезда Аллы» была учреждена Пугачевой в 2005 году.
Обновлено в 01:49
Авто
Сколько денег в месяц тратят на бензин российские автовладельцы
На фоне относительной стабилизации цен на топливо, установившейся в России к концу весны, самое время вспомнить, сколько денег россияне ежемесячно тратят на бензин.
Обновлено вчера в 10:28
Музыка
Первый канал собрал экстренное совещание из-за финала «Голос. Дети»
Неизвестно, какие выводы были сделаны по результатам совещания. Ранее сообщалось, что Первый канал перепроверит итоги «Голоса».
Обновлено вчера в 11:17
Наука
Ученые: За 50 лет число умерших на Facebook может превысить количество живущих
В течение следующих 50 лет число аккаунтов мертвых пользователей на просторах Facebook может превысить количество профилей живых юзеров.
Обновлено вчера в 12:05
Авто
Еще есть шанс купить: у Bugatti осталось всего 100 «Широнов»
У компании Bugatti осталось менее ста непроданных гиперкаров Chiron. Всего производитель планирует собрать 500 автомобилей.
Обновлено в 02:00
Происшествия
Крыша склада под Воронежем рухнула из-за крупного пожара
Крыша загоревшегося под Воронежем склада розничной сети "Магнит" частично обрушилась, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на представителя экстренных служб.
Обновлено вчера в 20:37
Армия и оружие
Американские СМИ назвали Су-35 лучшим истребителем за исключением F-22
В информационном агентстве The National Interest, издаваемом в США, отметили, что Су-35 лучше любого западного истребителя за исключением самолета 5-го поколения F-22.
Обновлено в 07:00
Футбол
Кафельников обвинил Кононова в предательстве
Самый титулованный теннисист в истории России Евгений Кафельников раскритиковал главного тренера "Спартака" Олега Кононова, передает "Советский спорт".
Обновлено в 08:36
Хоккей
В РУСАДА прокомментировали ситуацию с допинг-тестами «Авангарда»
Заместитель генерального директора РУСАДА Маргарита Пахноцкая заявила, что агентство ждет объяснений от ФХР, КХЛ и «Авангарда» по ситуации с прохождением игроками омской команды допинг-тестов во время финальной серии Кубка Гагарина.
Обновлено вчера в 15:02
Политика
Спикер штаба Зеленского поддержал показ советских фильмов на Украине
Спикер штаба избранного президента Украины Владимира Зеленского Дмитрий Разумков в эфире телеканала «112 Украина» заявил, что хотел бы видеть советские фильмы на украинском телевидении.
Обновлено в 03:53
Политика
На Украине решили ликвидировать «Укроборонпром»
Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины поддержал инициативу ликвидировать государственный концерн "Укроборонпром" и создать вместо него отдельный орган с расширенными полномочиями.
Обновлено в 07:36
Путешествия
В китайском аэропорту на пути в Москву застряла группа россиян
В международном аэропорту города Гуанчжоу в китайской провинции Гуандун застряла группа российских граждан, которые транзитом направлялись в Москву из Индонезии и Таиланда.
Обновлено в 07:58