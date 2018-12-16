Футбол

Криштиану Роналду – забил 5000-й гол «Ювентуса» в Серии А
Все про Спорт ру
вчера в 18:51

Торино — Ювентус
0 – 1
Матч завершён
Чемпионат Италии, вчера
Стадион «Олимпико»
Сальваторе Сиригу
Сальвадор Ичасо
20′
Симоне Дзадза
27′
48′
Миралем Пьянич
51′
Эмре Джан
70′
Криштиану Роналду
70′
Криштиану Роналду
Кристиан Ансальди
72′
Кристиан Ансальди
Витторио Париджини
76′
Ола Айна
Алекс Беренгер
85′
90′+2′
Маттиа Перин
Форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду стал автором победного гола в матче 16-го тура чемпионата Италии против «Торино». Роналду на 70-й минуте реализовал пенальти и забил 5000-й гол туринского клуба в чемпионатах Италии. «Ювентус» - первая команда в Италии, которая достигла этой отметки.
Все про Спорт рувчера в 18:51

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Роналду забил 5000-й гол «Ювентуса» в чемпионате Италии

Газета.Ru01:52

Роналду: рад забить 5000-й гол «Ювентуса» в Серии А, но главное — победа

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Роналду забил пенальти, а потом дерзко подтолкнул вратаря «Торино»

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Криштиану Роналду: «Сложная игра, поле было неровным. Счастлив забить 5000-й гол „Ювентуса“»

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Криштиану Роналду: «Сложная игра, поле было неровным. Счастлив забить 5000-й гол „Ювентуса“»

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Португальский футболист
Португальский футболист, выступающий за итальянский клуб «Ювентус» и сборную Португалии, в составе которой стал чемпионом Европы 2016 года. Лучший бомбардир в истории клуба «Реал Мадрид» и сборной Португалии, а также рекордсмен по количеству сыгранных за неё матчей. С 2008 года капитан сборной Португалии. Считается одним из лучших футболистов 2000-2010-х годов. Признан Португальской футбольной федерацией лучшим игроком в истории португальского футбола. Признаётся специалистами одним из лучших футболистов всех времён.
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