Футбол

Роналду забил 13-й гол в последних 7-ми четвертьфиналах ЛЧБомбардир.ру вчера в 16:13

Ювентус — Аякс
1 – 2
Матч завершён
Лига чемпионов, Четвертьфинал, вчера
Стадион «Ювентус»
11′
Нуссаир Мазрауи
Дэйли Синкгравен
Криштиану Роналду
28′
34′
Донни ван де Бек
Пауло Дибала
Мойсе Кин
46′
Маттиа Де Шильо
Жоау Канселу
64′
67′
Маттейс Де Лигт
Эмре Джан
69′
Федерико Бернардески
Родриго Бентанкур
80′
82′
Дэйли Синкгравен
Лисандро Магальян
88′
Хаким Зиеш
Клас-Ян Хунтелар
Криштиану Роналду
90′+3′
Нападающий туринцев Криштиану Роналду открыл счет ударом головой на 28-й минуте. Португальцу ассистировал полузащитник Миралем Пьянич. Гол стал для 34-летнего форварда 13-м в последних семи играх стадии четвертьфинала турнира.
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