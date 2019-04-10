Футбол

Роналду забил 125-й гол в Лиге чемпионовЧемпионат вчера в 16:35

К 77-й минуте счёт в матче равный — 1:1. В концовке первого тайма, на 45-й минуте, португальский нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду открыл счёт. Этот гол стал 125-м для португальского футболиста в Лиге чемпионов, что является лучшим показателем в истории турнира.
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Криштиану Роналду: «Рад вернуться и забить еще один гол в фантастическом турнире»

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Португальский футболист
Португальский футболист, выступающий за итальянский клуб «Ювентус» и сборную Португалии, в составе которой стал чемпионом Европы 2016 года. Лучший бомбардир в истории клуба «Реал Мадрид» и сборной Португалии, а также рекордсмен по количеству сыгранных за неё матчей. С 2008 года капитан сборной Португалии. Считается одним из лучших футболистов 2000-2010-х годов. Признан Португальской футбольной федерацией лучшим игроком в истории португальского футбола. Признаётся специалистами одним из лучших футболистов всех времён.
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