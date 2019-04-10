Футбол
Роналду забил 125-й гол в Лиге чемпионовЧемпионат 16:35
К 77-й минуте счёт в матче равный — 1:1. В концовке первого тайма, на 45-й минуте, португальский нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду открыл счёт. Этот гол стал 125-м для португальского футболиста в Лиге чемпионов, что является лучшим показателем в истории турнира.
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