Футбол

Роналду забил 125-й гол в Лиге чемпионовЧемпионат 16:35

К 77-й минуте счёт в матче равный — 1:1. В концовке первого тайма, на 45-й минуте, португальский нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду открыл счёт. Этот гол стал 125-м для португальского футболиста в Лиге чемпионов, что является лучшим показателем в истории турнира.
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Роналду забил 125 мяч в Лиге чемпионов

Газета.Ru16:42

12 лет назад Криштиану забил первый гол в ЛЧ. Сегодня – 125-й

Sports.ru17:22

Роналду забил 125-й гол в Лиге чемпионов. Криштиану — лучший бомбардир за всю историю турнира

Sport24.ru16:23

Роналду забил 125-й мяч в Лиге чемпионов

Спорт-Экспресс17:13

Роналду - лучший бомбардир за всю историю ЛЧ. 125-й гол Криштиано. ВИДЕО

Sport.ru17:13

Роналду забил 125-й гол в Лиге чемпионов

Чемпионат16:35

Месси и Роналду встретятся в финале Лиги чемпионов? Они идут навстречу друг другу!

Советский спорт08:23
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Несколько инвестиционных фондов подали в суд иск против чешского миллиардера Радована Витека.
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Проект постановления «О внесении изменений в перечень товаров, запрещенных к ввозу на таможенную территорию Украины, происходящих из Российской Федерации» утвержден в ходе заседания правительства Украины.
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Криштиану Роналду
Португальский футболист
Португальский футболист, выступающий за итальянский клуб «Ювентус» и сборную Португалии, в составе которой стал чемпионом Европы 2016 года. Лучший бомбардир в истории клуба «Реал Мадрид» и сборной Португалии, а также рекордсмен по количеству сыгранных за неё матчей. С 2008 года капитан сборной Португалии. Считается одним из лучших футболистов 2000-2010-х годов. Признан Португальской футбольной федерацией лучшим игроком в истории португальского футбола. Признаётся специалистами одним из лучших футболистов всех времён.
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