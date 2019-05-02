Криштиану Роналду спас свою команду от поражения в туринском дербиЭкономика сегодня 17:59

Цифры на табло оставались неизменными вплоть до 84-й минуты, когда ворота соперника поразил Роналду. Португалец спас свою команду от поражения. Известно, что игры между «Ювентусом» и «Торино» носят имя «Дерби делла Моле».

Криштиану Роналду спас свою команду от поражения в туринском дерби

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