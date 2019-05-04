Футбол

Криштиану Роналду спас свою команду от поражения в туринском дербиЭкономика сегодня вчера в 17:59

Ювентус — Торино
1 – 1
Матч завершён
Чемпионат Италии, вчера
Стадион «Ювентус»
17′
Саша Лукич
Блез Матюиди
34′
49′
Томас Ринкон
68′
Саша Лукич
70′
Алекс Беренгер
Даниэле Базелли
Леонардо Бонуччи
71′
Хуан Гильермо Куадрадо
Матеус Перейра
78′
79′
Саша Лукич
Ола Айна
Федерико Бернардески
82′
Криштиану Роналду
84′
Федерико Бернардески
Маттиа Де Шильо
85′
89′
Лоренцо Де Сильвестри
Симоне Дзадза
90′+3′
Глейсон Бремер
Цифры на табло оставались неизменными вплоть до 84-й минуты, когда ворота соперника поразил Роналду. Португалец спас свою команду от поражения. Известно, что игры между «Ювентусом» и «Торино» носят имя «Дерби делла Моле».
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