Футбол

Роналду забил 100-й гол головой на клубном уровнеЧемпионат вчера в 18:51

Ювентус — Торино
1 – 1
Матч завершён
Чемпионат Италии, вчера
Стадион «Ювентус»
17′
Саша Лукич
Блез Матюиди
34′
49′
Томас Ринкон
68′
Саша Лукич
70′
Алекс Беренгер
Даниэле Базелли
Леонардо Бонуччи
71′
Хуан Гильермо Куадрадо
Матеус Перейра
78′
79′
Саша Лукич
Ола Айна
Федерико Бернардески
82′
Криштиану Роналду
84′
Федерико Бернардески
Маттиа Де Шильо
85′
89′
Лоренцо Де Сильвестри
Симоне Дзадза
90′+3′
Глейсон Бремер
Единственный гол в составе хозяев на 84-й минуте забил нападающий Криштиану Роналду. Как сообщает Gracenote Live в «Твиттере», это уже 100-й гол 34-летнего португальского футболиста ударом головой в клубной карьере. Роналду перешёл в «Ювентус» летом прошлого года из «Реала».
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