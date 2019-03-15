Роналду вызван в сборную Португалии впервые с ЧМ-2018Матч ТВ 09:50

Тренерский штаб сборной Португалии во главе с Фернанду Сантушем объявил состав на ближайшие встречи национальной команды. Отметим, что в него вернулся нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду, который не вызывался в сборную после окончания чемпионата мира 2018 года.

Роналду вызван в сборную Португалии впервые с ЧМ-2018

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