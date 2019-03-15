Футбол
Роналду вызван в сборную Португалии впервые после ЧМ-2018Бомбардир.ру вчера в 10:50
Главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш обнародовал список футболистов на отборочные матчи к евро-2020 с Украиной (22 марта) и Сербией (25 марта). Впервые после завершения чемпионата мира-2018 приглашение в национальную команду получил нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду.
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Происшествия
Полиция сочла Новозеландского Брейвика ответственным за оба теракта
Полиция Новой Зеландии заявила, что стрелок Брентон Таррант несёт ответственность за оба нападения на мечети.
Обновлено в 00:45
Политика
National Interest заявил о победе России в санкционной войне
Профессор политологии из Университета содружества Вирджинии в США Джуди Твигг в статье для National interest заявила, что Россия побеждает в санкционной войне.
Обновлено вчера в 20:53
Происшествия
Суд отказался арестовать депутата Госдумы Белоусова по делу о взятке
Ленинский суд Екатеринбурга отказался арестовать депутата Госдумы от «Справедливой России» Вадима Белоусова, обвиняемого по делу о крупной взятке, сообщает ТАСС со ссылкой на корреспондента из зала суда.
Обновлено вчера в 09:20
Политика
Беглый депутат Рады рассказал о психических проблемах Порошенко
Эмигрировавший из Украины народный депутат, предприниматель Александр Онищенко рассказал о нездоровой тяге президента Украины Петра Порошенко к деньгам, пишет "Политнавигатор".
Обновлено вчера в 23:23
Общество
Скончался дважды лауреат Пулитцеровской премии поэт Уильям Мервин
Обновлено вчера в 23:49
Происшествия
Число жертв атаки в Новой Зеландии достигло 50
Число жертв атаки достигло 50 человек.
Обновлено вчера в 19:41
Политика
Порошенко назвал новые санкции против России «триединым ударом»
Трансатлантические страны нанесли "мощный и триединый" удар по России, когда ввели против нее санкции, заявил президент Украины Петр Порошенко.
Обновлено вчера в 19:07
Здоровье
Ученые рассказали об опасности чрезмерного увлечения омлетами
Исследователи из американского департамента профилактической медицины Северо-западного университета Чикаго выяснили, что употребление трех–четырех яиц в день превышает ежедневную допустимую норму потребления холестерина человеком.
Обновлено вчера в 16:19
Экономика
Thomas Cook раскручивает «Библио-Глобус»
Единственный собственник "Интуриста" британская Thomas Cook Group ведет переговоры о покупке бизнеса "Библио-Глобуса", стоимость которого может достигнуть 10 млрд руб. Объединение "Библио-Глобуса" и "Интуриста" приведет к созданию доминирующего игрока на российских рынках выездного и внутреннего туризма.
Обновлено вчера в 16:00
Автоспорт
Квят стал восьмым в третьей практике Гран-при Австралии «Формулы-1»
Российский пилот "Торо Россо" Даниил Квят занял восьмое место по итогам третьей сессии свободных заездов первого этапа нового сезона чемпионата "Формулы-1" – Гран-при Австралии.
Обновлено в 00:57
Политика
Reuters: Boeing выпустит обновленное ПО для 737 MAX до конца марта
Boeing планирует выпустить обновленное программное обеспечение для самолета 737 MAX в течении 7–10 дней, передает агентство Reuters со ссылкой на источники.
Обновлено вчера в 23:59
Армия и оружие
Российские офицеры попали в засаду боевиков в Сирии
Родственник одного из офицеров рассказал изданию, что 22 февраля автомобиль УАЗ, в котором находились российские военнослужащие, попал в засаду боевиков вблизи города Аль-Маядин.
Обновлено вчера в 13:13
Политика
Telegraph: консерваторы хотят отставки Мэй в обмен на Brexit
Ранее сообщалось, что половина британцев хотят отставки премьер-министра Великобритании Терезы Мэй после унизительного поражения в ходе голосования по ее сделке с ЕС.
Обновлено вчера в 23:06
Интернет
«Яндекс» запустит собственную социальную сеть
«Яндекс» начал тестировать социальный сервис «Аура», который будет работать внутри приложений компании.
Обновлено вчера в 21:51
Происшествия
У брошенной в квартире в Москве девочки нашлись родственники
У пятилетней девочки, которую обнаружили в захламленной квартире в Москве, нашлись родственники, сообщила в эфире телеканала "Россия 24" уполномоченный при президенте по правам ребенка Анна Кузнецова.
Обновлено вчера в 07:53
Происшествия
Один человек погиб в результате взрыва в Кабуле
Один человек погиб и ещё один пострадал в результате взрыва в Кабуле. Об этом сообщает агентство Pajhwok.
Обновлено в 00:55
Политика
Немецкий депутат призвал Запад снять санкции против России
Член берлинской палаты депутатов, немецкий политик из партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Гуннар Линдеманн заявил о необходимости снятия западных санкций, введённых против России.
Обновлено вчера в 23:45
Политика
Пенсионер поблагодарил Порошенко за бедность
Предвыборный путь Петра Порошенко украшен цветами. Так президента Украины встречают в Закарпатье.
Обновлено вчера в 14:03
Футбол
«Монако» победил «Лилль» на последней минуте игры
Клуб с 30 очками поднялся на шестнадцатое место в турнирной таблице Лиги 1. Для «Лилля» это первое поражение за последние девять игр и клуб с 57 очками продолжает находиться на второй позиции французского чемпионата.
Обновлено в 00:40
Происшествия
Двое детей погибли при пожаре в Красноярском крае
Обновлено вчера в 23:09
Политика
Экс-сотрудник разведки Пентагона признался в шпионаже в пользу Китая
Бывший сотрудник Разведывательного управление министерства обороны США (РУМО) Рон Рокуэлл Хансен признал свою вину в шпионаже в пользу Китая, сообщает пресс-служба американского минюста.
Обновлено вчера в 19:56
Финансы
Доллар упал ниже 65 рублей впервые с октября 2018 года
Курс доллара на Московской бирже к 19:30 мск 15 марта опустился ниже 65 рублей.
Обновлено вчера в 13:40
Политика
На Украине предложили взыскать с РФ ренту за «земли Юрия Долгорукого»
«Взыскать с Российской Федерации средства за ренту украинской земли, основанной Юрием Долгоруким, киевским князем, который основал Московию, и они теперь используют наш Новгород и наши земли», - сказал экс-генпрокурор.
Обновлено вчера в 19:15
Кино
Disney вернула Джеймса Ганна в кресло режиссёра «Стражей Галактики 3»
По информации Deadline, которую приводит портал «Медуза», режиссёр приступит к съёмкам третье части фантастического боевика «Стражи Галактики» после завершения работ над второй частью «Отряда самоубийц» для Warner Bros.
Обновлено вчера в 16:59
Армия и оружие
У российских границ обнаружили ядерный бомбардировщик США
Стратегический бомбардировщик Военно-воздушных сил США Boeing B-52H Stratofortress выполнял маневры возле границ России в районе Балтики.
Обновлено вчера в 14:51
Шоу-бизнес
Представитель Началовой рассказала о состоянии певицы
Обновлено вчера в 10:23
Происшествия
Около 90 человек пострадали в результате утечки хлора в Ираке
Около 90 человек пострадали в результате утечки хлора на водоочистительной станции в иракском городе Эль-Кут на востоке страны.
Обновлено вчера в 23:48
Политика
Володин предложил обязать Украину выплатить компенсацию Крыму
Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил обязать Украину компенсировать экономические потери Крыму, которые она понесла, находясь в ее составе.
Обновлено вчера в 05:33
Экономика
Гильдия пекарей предупредила о возможном подорожании хлеба
Средний цены на хлеб из муки 1-го и 2-го сортов по итогам текущего года могут подорожать на 5-6%, предупредили в Российской гильдии пекарей и кондитеров (РОСПиК).
Обновлено в 00:54
Космос
Беспилотный корабль Starliner запустят к МКС в конце апреля
Обновлено 14 марта в 23:33