Футбол
Роналду вызван в сборную Португалии впервые после ЧМ-2018RT на русском вчера в 10:34
Тренерский штаб сборной Португалии вызвал на ближайшие матчи команды с Украиной и Сербией нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду. Для 34-летнего футболиста это приглашение стало первым после чемпионата мира — 2018 в России.
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Армия и оружие
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Третий опытный самолет МС-21−300 впервые поднялся в воздух и совершил свой первый полет.
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В Шереметьево опасно сблизились два лайнера
"Накануне вечером грузовой Boeing 747 британской авиакомпании не смог с первой попытки приземлиться в "Шереметьево" и начал заход на второй круг, предположительно не учтя при маневре взлетавший вблизи пассажирский лайнер Москва-Пекин", - сказал собеседник агентства.
Обновлено в 02:18
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Поршнев заменит Гараничева в эстафете чемпионата мира
Российский биатлонист Никита Поршнев примет участие в мужской эстафете чемпионата мира в шведском Эстерсунде.
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Автоспорт
Льюис Хэмилтон выиграл квалификацию Гран-при Австралии
В Мельбурне завершилась квалификация первого этапа сезона "Формулы-1" – Гран-при Австралии.
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Обновлено в 04:55
Политика
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Обновлено в 03:20
Политика
В МИД РФ заявили, что Россия не оставит без ответа санкции ЕС
В российском министерстве иностранных дел заявили, что Россия не оставит без ответа санкции Евросоюза, которые были введены в отношении россиян из-за инцидента в Керченском проливе.
Обновлено в 05:29
Политика
Гуаидо заявил о получении контроля над компанией Citgo
Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуаидо, провозгласивший себя временным президентом, заявил, что контролирует Citgo — подразделение государственной нефтяной компании PDVSA в США.
Обновлено в 00:06
Политика
Затраты на автономный интернет предложили компенсировать из бюджета
Затраты операторов связи на реализацию проекта суверенного интернета в России могут компенсировать за счет бюджета.
Обновлено в 05:25
Происшествия
В Новой Зеландии увеличилось число жертв теракта
Количество погибших в результате теракта в Новой Зеландии увеличилось до 50.
Обновлено в 02:16
Происшествия
В Благовещенске ликвидировали пожар в цеху по производству полистирола
Пожар в цеху по производству полистрирола в Благовещенске ликвидирован, сообщает в субботу ГУ МЧС по Амурской области.
Обновлено в 04:19
Общество
«Желтые жилеты» перекрыли движение транспорта на Елисейских полях
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Политика
ПАРНАС собирается инициировать федеральный референдум о доверии к власти
Михаил Касьянов отметил, что инициацию референдума планирую проводить строго в соответствии с нынешним законодательством.
Обновлено в 04:00
Политика
Певца Тото Кутуньо грозят не пустить на Украину
Итальянского поп-певца Тото Кутуньо могут не пустить на Украину, где у него запланированы гастроли.
Обновлено в 04:46
Армия и оружие
В Латвии оштрафовали двух солдат США за осквернение памятника Свободы
Двух американских солдат в Латвии оштрафовали на 400 евро за то, что они справили малую нужду у главного монумента республики - памятника Свободы в Риге, сообщает информагентство LETA.
Обновлено вчера в 17:26
Политика
Аксенов заявил о правовых перспективах иска к Киеву за ущерб Крыму
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Общество
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Обновлено вчера в 23:49
Шоу-бизнес
Представитель Началовой рассказала о состоянии певицы
Обновлено вчера в 10:23
Единоборства
Конор Макгрегор может вернуться в октагон
Конор Макгрегор, экс-чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата и UFC в двух весовых категориях, намерен вернуться в октагон.
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Политика
Депутата Госдумы лишили ученой степени из-за плагиата в диссертации
Президиум Высшей аттестационной комиссии Минобразования лишил ученой степени депутата Госдумы Евгения Москвичева ("Единая Россия"), пишет "Новая газета" со ссылкой на участников заседания академика Виктора Васильева и профессора Александра Фрадкова.
Обновлено в 04:53
Политика
Бывший кандидат в депутаты от КПРФ оспорил передачу мандата Грудинину
Истец апеллирует к статье 96 закона «О выборах депутатов Госдумы», согласно которой при передаче вакантного депутатского мандата партия должна предложить его кандидатам, которые входили в ту же региональную группу (или же общефедеральную часть списка), что и выбывший депутат.
Обновлено вчера в 15:09
Наука
Яичница может вредить сердцу и стать причиной преждевременной смерти
Исследование показало, что каждые дополнительные 300 мг холестерина в дневном рационе человека увеличивают риск развития сердечно-сосудистых заболеваний на 17%.
Обновлено в 05:01
Политика
Пенсионер поблагодарил Порошенко за бедность
Предвыборный путь Петра Порошенко украшен цветами. Так президента Украины встречают в Закарпатье.
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