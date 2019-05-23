Футбол
Роналду вызван в сборную Португалии на матчи плей-офф Лиги нацийRT на русском 11:36
Тренерский штаб сборной Португалии по футболу во главе с Фернанду Сантушем огласил заявку национальной команды на матчи плей-офф Лиги наций УЕФА.
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Здоровье
В Ленобласти зарегистрировали первый за сезон случай болезни Лайма
С начала сезона зарегистрировано 1900 пострадавших, в том числе 431 ребенок — причем, встречались с клещами они во всех районах области.
Обновлено в 08:19
Музыка
Лобода проигнорирует съемки спецвыпуска «Голоса»
К участию в передаче приглашены все финалисты шоу, в том числе дочь певицы Алсу Микелла Абрамова, наставницей которой на проекте была Лобода.
Обновлено в 08:14
Политика
Администрация Зеленского расценила как шутку петицию о его отставке
Глава администрации президента Украины Владимира Зеленского Андрей Богдан заявил, что петиция за отставку нового лидера страны является "смешной шуткой".
Обновлено в 18:49
Космос
Американская частная компания SpaceX сегодня вновь попытается запустить 60 мини-спутников
Первоначально запуск намечался еще на 16 мая, но несколько раз переносился по разным причинам.
Обновлено в 18:05
Кино
В первом трейлере нового «Терминатора» показали седую Сару Коннор
Первую часть Кэмерон снял в 1984 году. Пятый фильм серии, картина «Терминатор: Генезис» Алана Тэйлора вышла на экраны летом 2015-го.
Обновлено в 09:50
Экономика
Ритейлеры предупредили о росте цен из-за ставок на эквайринг
Ритейлеры предупредили банки и платежные системы, что если ставки по эквайрингу не упадут, то цены в магазинах будут расти быстрее, системы скидок ухудшатся, а распространение безналичных платежей существенно замедлится.
Обновлено в 18:29
Политика
Тимошенко назвала недопустимым референдум о переговорах с Россией
Председатель украинской политической партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко считает недопустимым референдум о переговорах с Россией по вопросу заключения мирных соглашений, который ранее предложил президент Владимир Зеленский.
Обновлено в 18:08
Шоу-бизнес
Долг семьи Фриске Русфонду заплатил сын Дмитрия Шепелева
Выяснилось, кто вернул часть долга семьи Жанны Фриске, а именно 7,9 миллиона рублей Русфонду.
Обновлено в 02:00
Экономика
Всемирный банк оценил уровень бедности украинцев
"Темпы экономического роста на Украине остаются слишком низкими, чтобы уменьшить бедность и достичь уровня доходов соседних европейских стран", - указано в документе.
Обновлено в 18:55
Политика
США предъявили Ассанжу 17 новых обвинений
Министерство юстиции США выдвинуло против основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа 17 новых обвинений.
Обновлено в 16:27
Общество
Британский медик рассказал, от какой болезни страдал Леонардо да Винчи
Профессор Королевского колледжа Лондона предполагает, что Леонардо да Винчи страдал не только от косоглазия, но и синдрома дефицита внимания и гиперактивности.
Обновлено в 19:00
Общество
Сергей Скрипаль впервые после отравления вышел на связь
Экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в России за шпионаж, впервые после отравления в Солсбери вышел на связь с родственниками — он позвонил в Ярославль своей племяннице Виктории.
Обновлено в 08:00
Футбол
Тухель: «Если Неймар и Мбаппе уйдут, мы найдем выход»
Главный тренер ПСЖ Томас Тухель допустил уход из команды нападающих Неймара и Килиана Мбаппе.
Обновлено в 08:54
Общество
Госдума приняла закон об обязательной фотофиксации техосмотра
Госдума приняла закон об обязательной фотофиксации техосмотра автомобилей.
Обновлено в 07:12
Политика
Посол США не примет участие в ПМЭФ-2019
Посол США в России Джон Хантсман не примет участие в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), который пройдет 6-8 июня.
Обновлено в 17:53
Космос
Работавший на SpaceX инженер арестован в США
По данным американских властей, работавший в компании PMI Industries Джеймс Смолли сфальсифицировал около 40 до кументов, имеющих отношение к ракетам Falcon 9 и Falcon Heavy, говорится на сайте ведомства.
Обновлено в 19:31
Культура
62-летнему Тому Хэнксу отказались продавать пиво
Хэнкс признался, что спорил на эту тему 20 минут, однако ему так и не удалось переубедить собеседниц.
Обновлено в 11:29
Экономика
Набиуллина выступила против запрета микрофинансирования в России
Председатель Центробанка Эльвира Набиуллина выступила против введения в России запрета на микрофинансовые операции.
Обновлено в 03:56
Технологии
Управляющим директором «Яндекса» назначен Тигран Худавердян
Аркадий Волож продолжит управлять группой компаний «Яндекс» на посту генерального директора.
Обновлено вчера в 16:59
Общество
Анатолий Костырев о «взломе» бонусных карт
Анатолий Костырев о "взломе" бонусных карт Массовая раздача бонусных карт, которую практикуют торговые сети, стремясь увеличить число лояльных покупателей, может обернуться для них неприятными последствиями.
Обновлено в 18:09
Политика
Беларусь планирует получать нефть из Казахстана
Александр Лукашенко намерен активизировать переговоры о поставках нефти из Казахстана.
Обновлено в 18:43
Армия и оружие
Российские военные специалисты могут отправиться в Республику Конго
Отправка российских специалистов будет осуществлена в том случае, если власти Республики Конго заключат контракт с Россией на поставку новой военной техники.
Обновлено в 14:00
Политика
Виктории Нуланд отказали в российской визе
Бывшей помощнице госсекретаря США по делам Европы и Евразии Виктории Нуланд отказали в российской визе.
Обновлено в 13:52
Энергетика
Нефть Brent опустилась ниже $71 за баррель
Мировые цены на нефть продолжают снижаться, нефть марки Brent опустилась ниже $71 за баррель, 22 мая передаёт агентство Reuters.
Обновлено вчера в 14:20
Футбол
РФС обсуждает новый формат лимита на легионеров
В Москве состоялось заседание рабочей группы комитета профессионального футбола РФС, на котором обсуждались варианты лимита на легионеров в чемпионате России.
Обновлено в 02:10
Происшествия
Полицейский из Армавира объявлен в розыск за избиение задержанного
Уволенный Дмитрий Андрусенко скрылся от органов предварительного следствия, в связи с чем объявлен в федеральный розыск, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.
Обновлено в 09:22