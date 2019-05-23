Футбол

Роналду вызван в сборную Португалии на матчи плей-офф Лиги нацийRT на русском 11:36

Тренерский штаб сборной Португалии по футболу во главе с Фернанду Сантушем огласил заявку национальной команды на матчи плей-офф Лиги наций УЕФА.
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Роналду вошел в состав сборной Португалии на финальный турнир Лиги наций

РИА Новости11:59

Роналду попал в заявку сборной Португалии на финальную стадию Лиги наций

Советский спорт10:55

Роналду, Бернарду, Феликс, Жота и Пепе вызваны в сборную Португалии на финальный турнир Лиги наций

Sports.ru09:46

Роналду — в заявке сборной Португалии на финальные матчи Лиги наций

Чемпионат10:42

Роналду и Фелиш вызваны в сборную Португалии

Матч ТВ10:18

Роналду включен в заявку сборной Португалии на финальный турнир Лиги наций

Спорт-Экспресс10:47

Роналду включен в состав сборной Португалии на финальную стадию Лиги наций

Sport24.ru10:45
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Автоматически обработано 7256 источников, обновлено в 19:54, Ашберн
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В Ленобласти зарегистрировали первый за сезон случай болезни Лайма

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Ритейлеры предупредили о росте цен из-за ставок на эквайринг

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Московское метро оштрафует производителя застрявших поездов

Обновлено в 18:14
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Тимошенко назвала недопустимым референдум о переговорах с Россией

Председатель украинской политической партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко считает недопустимым референдум о переговорах с Россией по вопросу заключения мирных соглашений, который ранее предложил президент Владимир Зеленский.
Обновлено в 18:08
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Долг семьи Фриске Русфонду заплатил сын Дмитрия Шепелева

Выяснилось, кто вернул часть долга семьи Жанны Фриске, а именно 7,9 миллиона рублей Русфонду.
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Экономика

Всемирный банк оценил уровень бедности украинцев

"Темпы экономического роста на Украине остаются слишком низкими, чтобы уменьшить бедность и достичь уровня доходов соседних европейских стран", - указано в документе.
Обновлено в 18:55
Политика

США предъявили Ассанжу 17 новых обвинений

Министерство юстиции США выдвинуло против основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа 17 новых обвинений.
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Профессор Королевского колледжа Лондона предполагает, что Леонардо да Винчи страдал не только от косоглазия, но и синдрома дефицита внимания и гиперактивности.
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Тухель: «Если Неймар и Мбаппе уйдут, мы найдем выход»

Главный тренер ПСЖ Томас Тухель допустил уход из команды нападающих Неймара и Килиана Мбаппе.
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Госдума приняла закон об обязательной фотофиксации техосмотра

Госдума приняла закон об обязательной фотофиксации техосмотра автомобилей.
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Посол США не примет участие в ПМЭФ-2019

Посол США в России Джон Хантсман не примет участие в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), который пройдет 6-8 июня.
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На Невском проспекте мотоциклист сбил женщину на пешеходном переходе

Обновлено в 12:51
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Работавший на SpaceX инженер арестован в США

По данным американских властей, работавший в компании PMI Industries Джеймс Смолли сфальсифицировал около 40 до кументов, имеющих отношение к ракетам Falcon 9 и Falcon Heavy, говорится на сайте ведомства.
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Хэнкс признался, что спорил на эту тему 20 минут, однако ему так и не удалось переубедить собеседниц.
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Экономика

Набиуллина выступила против запрета микрофинансирования в России

Председатель Центробанка Эльвира Набиуллина выступила против введения в России запрета на микрофинансовые операции.
Обновлено в 03:56
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Обновлено вчера в 16:59
Общество

Анатолий Костырев о «взломе» бонусных карт

Анатолий Костырев о "взломе" бонусных карт Массовая раздача бонусных карт, которую практикуют торговые сети, стремясь увеличить число лояльных покупателей, может обернуться для них неприятными последствиями.
Обновлено в 18:09
Политика

Беларусь планирует получать нефть из Казахстана

Александр Лукашенко намерен активизировать переговоры о поставках нефти из Казахстана.
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Renault начала в России прием заказов на лимитированную серию Arkana

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Российские военные специалисты могут отправиться в Республику Конго

Отправка российских специалистов будет осуществлена в том случае, если власти Республики Конго заключат контракт с Россией на поставку новой военной техники.
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Виктории Нуланд отказали в российской визе

Бывшей помощнице госсекретаря США по делам Европы и Евразии Виктории Нуланд отказали в российской визе.
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Нефть Brent опустилась ниже $71 за баррель

Мировые цены на нефть продолжают снижаться, нефть марки Brent опустилась ниже $71 за баррель, 22 мая передаёт агентство Reuters.
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РФС обсуждает новый формат лимита на легионеров

В Москве состоялось заседание рабочей группы комитета профессионального футбола РФС, на котором обсуждались варианты лимита на легионеров в чемпионате России.
Обновлено в 02:10
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Полицейский из Армавира объявлен в розыск за избиение задержанного

Уволенный Дмитрий Андрусенко скрылся от органов предварительного следствия, в связи с чем объявлен в федеральный розыск, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.
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Португальский футболист, выступающий за итальянский клуб «Ювентус» и сборную Португалии, в составе которой стал чемпионом Европы 2016 года. Лучший бомбардир в истории клуба «Реал Мадрид» и сборной Португалии, а также рекордсмен по количеству сыгранных за неё матчей. С 2008 года капитан сборной Португалии. Считается одним из лучших футболистов 2000-2010-х годов. Признан Португальской футбольной федерацией лучшим игроком в истории португальского футбола. Признаётся специалистами одним из лучших футболистов всех времён. Единственный в истории футболист, выигравший чемпионаты Англии, Испании и Италии.
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