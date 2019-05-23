Роналду вызван в сборную Португалии на матчи плей-офф Лиги нацийRT на русском 11:36

Тренерский штаб сборной Португалии по футболу во главе с Фернанду Сантушем огласил заявку национальной команды на матчи плей-офф Лиги наций УЕФА.

Роналду вызван в сборную Португалии на матчи плей-офф Лиги наций

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