Футбол
Роналду вызван в сборную Португалии на матчи плей-офф Лиги нацийRT на русском 11:36
Тренерский штаб сборной Португалии по футболу во главе с Фернанду Сантушем огласил заявку национальной команды на матчи плей-офф Лиги наций УЕФА.
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Гусев открыл счёт в матче со сборной США на ЧМ-2019
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Пушков заявил, что Зеленский не готов быть президентом
Российский сенатор Алексей Пушков усомнился в готовности Владимира Зеленского быть президентом Украины.
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Установление правового статуса внебюджетных фондов создаст возможность, чтобы в дальнейшем объединить ПФР, ФОМС и ФСС в единый государственный социальный фонд, отмечают два источника РБК.
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Украинские музыканты Алексей Потапенко и Настя Каменских поженились 23 мая. Об этом девушка рассказала в своем Instagram.
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Суд в Москве продлил арест Абызова
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В полуфинале плей-офф Единой Лиги ВТБ «Зенит» встретится с чемпионом Евролиги
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Мусульмане попросили у властей найти место для строительства мечети в Екатеринбурге
Ранее власти выделили участок для соборной мечети у телебашни, однако позднее это место отдали под новую хоккейную арену УГМК.
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Соловьев отказался от дуэли с краснодарским журналистом
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Тренерский штаб национальной команды России определился с футболистами, которые будут готовиться к двум предстоящим матчам отборочного цикла Евро-2020 - против Сан-Марино (8 июня) и Кипра (11 июня).
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Указ Зеленского о роспуске Верховной рады оспорят в суде
Верховный суд Украины зарегистрировал иск против указа президента Владимира Зеленского о роспуске Верховной рады, передает телеканал «МИР 24» со ссылкой на ТАСС.
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Вышел трейлер фильма «Терминатор: Темные судьбы»
Paramount Pictures представила трейлер фильма "Терминатор: Темные судьбы" (Terminator: Dark Fate).
Обновлено в 09:58
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Пассажир устроил дебош на борту российского самолета и умер
Пассажир, устроивший дебош на борту самолета Red Wings, умер после того, как его задержала полиция.
Обновлено в 11:11
Авто
Skoda представила обновленный Superb 2020
Компания Skoda представила обновленное семейство Superb. Флагманские лифтбек и универсал дебютировали на закрытом мероприятии в Словакии.
Обновлено в 09:39
Шоу-бизнес
«Юля ангел наш»: Началову объявили святой
Обновлено в 04:28
Энергетика
Стоимость нефти Brent опустилась ниже $69 за баррель
Цены на нефть сорта Brent усилили снижение в ходе торгов биржи ICE в Лондоне в июле 2019 года.
Обновлено в 10:25
Политика
Первый приговор по делу о неуважении к власти вступил в силу
Закон о неуважении к органам власти, госсимволам и обществу вступил в силу 29 марта.
Обновлено в 10:50
Авто
Серийный Kia XCeed тестируют без камуфляжа
Как сообщают инсайдеры, за производительность Kia Xceed будут отвечать 1,4-литровые турбированные моторы с 140-сильной отдачей и 1,6-литровые турбодвигатели, способные генерировать мощность в 204 л. с. Позже ожидается появление версий с дизельными силовыми установками.
Обновлено в 02:33
Политика
В США отчеканили монеты с победителями Второй мировой войны без СССР
Американская фирма Bradford Exchange, которая занимается изготовлением сувенирной продукции, выпустила к 75-летнему юбилею победы во Второй мировой войне монеты с ключевыми союзниками антигитлеровской коалиции без СССР.
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Армия и оружие
Россия призвала США взять ответственность за преступления в Сирии
Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова заявила, что российская сторона призывает США признать совершенные коалицией преступления в Сирии.
Обновлено в 10:07
Политика
Вакарчук напомнил Зеленскому о последствиях референдумов
Украинский певец и лидер партии "Голос" Святослав Вакарчук посоветовал президенту Украины Владимиру Зеленскому не перекладывать ответственность по переговорам с РФ на жителей страны.
Обновлено в 11:01
Политика
Минюст Украины потребовал уволить главу администрации Зеленского
Замминистра юстиции Украины Сергей Петухов сообщил, что ведомство вносит в люстрационный реестр главу администрации президента Андрея Богдана, которого назначил на эту должность Владимир Зеленский.
Обновлено в 11:43
Здоровье
В РФ протестируют на людях первый российский препарат против рака
По данным пресс-службы Российского общества клинической онкологии, «Алофаниб» является первым российским таргетным препаратом.
Обновлено вчера в 18:11
Автоспорт
Хэмилтон показал лучшее время на первой тренировке Гран-при Монако
Пилот команды Mercedes Льюис Хэмилтон завершил первый тренировочный заезд Гран-при «Формулы-1» в Монако с лучшим временем.
Обновлено в 07:26
Культура
Сегодня в Петербурге выберут проект памятника Даниилу Гранину
Сегодня, 23 мая состоится заседание комиссии, на которой будет выбран лучший проект памятника Даниилу Гранину, сообщили в пресс-службе Российского военно-исторического общества.
Обновлено в 06:24
Происшествия
«Американский талиб» вышел на свободу после 17 лет тюрьмы
Гражданин США Джон Уокер Линд вышел на свободу после 17 лет заключения.
Обновлено в 11:04
Экономика
Росстат отозвал статистику по промышленному производству из-за ошибки
Росстат отозвал ранее опубликованные данные о росте промышленного производства в России в январе - апреле 2019 года в связи с обнаруженной в них ошибкой, говорится в сообщении ведомства.
Обновлено в 11:33
Политика
Зеленский пояснил свою идею о референдуме по переговорам с Россией
Новый президент Украины Владимир Зеленский пояснил свои планы по поводу переговоров с Российской Федерацией.
Обновлено в 10:55
Политика
Германия отвергла санкции США против «Северного потока-2»
Ранее глава Минэнеро США Рик Перри во время выступления в Киеве объявил, что Вашингтон намерен ввести санкции в отношении «Северного потока-2».
Обновлено вчера в 17:08