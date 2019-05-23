Футбол

Роналду вызван в сборную Португалии на матчи плей-офф Лиги нацийRT на русском 11:36

Тренерский штаб сборной Португалии по футболу во главе с Фернанду Сантушем огласил заявку национальной команды на матчи плей-офф Лиги наций УЕФА.
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Роналду вошел в состав сборной Португалии на финальный турнир Лиги наций

РИА Новости11:59

Роналду, Бернарду, Феликс, Жота и Пепе вызваны в сборную Португалии на финальный турнир Лиги наций

Sports.ru09:46

Роналду включен в состав сборной Португалии на финальную стадию Лиги наций

Sport24.ru10:45

Роналду — в заявке сборной Португалии на финальные матчи Лиги наций

Чемпионат10:42

Роналду и Фелиш вызваны в сборную Португалии

Матч ТВ10:18

Роналду включен в заявку сборной Португалии на финальный турнир Лиги наций

Спорт-Экспресс10:47

Роналду попал в заявку сборной Португалии на финальную стадию Лиги наций

Советский спорт10:55
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