Футбол
Роналду высоко оценил работу Шевченко в сборной УкраиныSport.ru 02:29
Квалификация Евро-2020, Групповой этап, 22 марта
Стадион «Эштадиу да Луш»
Рубен Невеш
Рафа Силва
|62′
|67′
Марлос
Виктор Цыганков
Андре Силва
Диего Соуза
|73′
|76′
Роман Яремчук
Жуниор Мораес
|86′
Тарас Степаненко
Жоау Моутинью
Жоау Мариу
|87′
|87′
Евгений Коноплянка
Виталий Буяльский
Португалия
Расстановка 4‑3‑3
1
Патрисиу
2
Канселу
3
Пепе
4
Диаш
5
Геррейру
15
Силва
10
Мариу
14
Карвалью
11
Силва
23
Соуза
7
Роналду
12
Пятов
21
Караваев
4
Кривцов
22
Матвиенко
13
Миколенко
15
Цыганков
8
Малиновский
6
Степаненко
17
Зинченко
14
Буяльский
19
Мораес
Украина
Расстановка 4‑5‑1
Форвард национальной сборной Португалии и туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду после встречи с Украиной в рамках отбора Евро высоко оценил работу украинского специалиста Андрея Шевченко на посту наставника команды.
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