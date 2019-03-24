Футбол

Роналду высоко оценил работу Шевченко в сборной УкраиныSport.ru 02:29

Португалия — Украина
0 – 0
Матч завершён
Квалификация Евро-2020, Групповой этап, 22 марта
Стадион «Эштадиу да Луш»
Рубен Невеш
Рафа Силва
62′
67′
Марлос
Виктор Цыганков
Андре Силва
Диего Соуза
73′
76′
Роман Яремчук
Жуниор Мораес
86′
Тарас Степаненко
Жоау Моутинью
Жоау Мариу
87′
87′
Евгений Коноплянка
Виталий Буяльский
Форвард национальной сборной Португалии и туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду после встречи с Украиной в рамках отбора Евро высоко оценил работу украинского специалиста Андрея Шевченко на посту наставника команды.
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Андрей Шевченко
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Украинский футболист, игравший на позиции нападающего. Лучший бомбардир в истории сборной Украины. С 15 июля 2016 года - главный тренер сборной Украины.
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