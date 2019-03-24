Футбол

Роналду высказался о работе Шевченко в сборной УкраиныГазета.Ru 02:07

Португалия — Украина
0 – 0
Матч завершён
Квалификация Евро-2020, Групповой этап, 22 марта
Стадион «Эштадиу да Луш»
Рубен Невеш
Рафа Силва
62′
67′
Марлос
Виктор Цыганков
Андре Силва
Диего Соуза
73′
76′
Роман Яремчук
Жуниор Мораес
86′
Тарас Степаненко
Жоау Моутинью
Жоау Мариу
87′
87′
Евгений Коноплянка
Виталий Буяльский
Капитан сборной Португалии Криштиану Роналду прокомментировал первую встречу команды в рамках отбора на Евро-2020 со сборной Украины, передает "Советский спорт". Игра прошла в Лиссабоне на стадионе "Да Луш" и завершилась со счетом 0:0.
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