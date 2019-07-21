Футбол

Роналду высказал Сарри за свою замену в матче с «Тоттенхэмом»Матч ТВ 13:46

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду остался недоволен своей заменой во время матча с «Тоттенхэмом» в Международном кубке чемпионов. На 63-й минуте португалец был заменен на Матеуса Перейру.
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Роналду был разгневан своей заменой в матче с «Тоттенхэмом»

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Роналду высказал Сарри за свою замену в матче с «Тоттенхэмом»

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