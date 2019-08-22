Футбол
Роналду выразил готовность пообедать с МессиЧемпионат 03:10
Все большие спортивные противостояния объединяет то, что они здоровые. У меня нет сомнений, что Месси делает меня лучше и наоборот. Когда я выигрываю трофеи, его должно это подстёгивать.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7294 источника, обновлено в 06:10, Ашберн
Здоровье
Как справиться со стрессом перед новым учебным годом, рассказал Минздрав Подмосковья
Учитель должен познакомить первоклассников со школой, рассказать о правилах, провести экскурсию по этажам, чтобы дети могли быстрее адаптироваться к новым условиям.
Обновлено в 03:23
Происшествия
В кузбасское село ввели ОМОН после массовой драки с цыганами
В село Подгорное Кемеровской области после массовой драки с участием цыган ввели ОМОН.
Обновлено в 02:58
Политика
Пушков счёл негодной политикой условия для возвращения России в G8
Сенатор Алексей Пушков назвал негодной политику выставления условий возвращения России в G8, а также прокомментировал слова украинского лидера Владимира Зеленского о ситуации с «Большой восьмёркой».
Обновлено в 05:03
Происшествия
Петербургские власти помогут девочке, пострадавшей в Турции
Обновлено вчера в 11:31
Общество
Медведев поставил перед Минтрудом вопрос о 4-дневной рабочей неделе
Минтруд должен до 30 сентября представить в правительство свою позицию о перспективах введения в России четырехдневной рабочей недели, пишут «Известия» со ссылкой на перечень поручений, данных премьер-министром Дмитрием Медведевым по итогам выступления на Международной конференции труда в Женеве.
Обновлено в 03:43
Происшествия
Работник «Магнита» умер на совещании от передозировки наркотиков
Инспектор по пожарной безопасности в сети магазинов «Магнит» умер на рабочем совещании от передозировки наркотиков.
Обновлено в 03:26
Армия и оружие
Сирийская армия заняла Хан-Шейхун
Обновлено в 04:51
Политика
Более ста ученых потребовали освободить фигурантов «дела 27 июля»
112 российских ученых, работающих в российских вузах и за рубежом, потребовали освободить фигурантов "дела 27 июля", которых обвиняют в участии в массовых беспорядках, и прекратить их уголовное преследование.
Обновлено в 04:55
Здоровье
Диетологи рассказали, как правильно есть грибы
Врач-диетолог Сергей Обложко уточнил, что грибы при низкой калорийности дают чувство сытости и выводят вредные вещества из организма.
Обновлено в 01:43
Авто
Новый кросс-вэн Toyota TJ Cruiser скоро выйдет в продажу
Компания Toyota готовит к выходу на рынок новый серийный кросс-вэн, построенный на базе концепта TJ Cruiser.
Обновлено вчера в 22:56
Общество
Московский метрополитен подал иск к Навальному и Яшину
Обновлено в 06:00
Политика
Захарова ответила Зеленскому на слова о возвращении России в G8
Официальный представитель МИД России Мария Захарова на своей странице в Facebook уличила президента Украины Владимира Зеленского в публикации поста с неграмотным высказыванием на тему международных отношений.
Обновлено в 03:02
Футбол
ПСВ арендовал Митроглу у «Галатасарая»
Нападающий «Галатасарая» Константинос Митроглу проведёт нынешний сезон в чемпионате Нидерландов. Права же на грека принадлежат «Марселю».
Обновлено вчера в 23:09
Футбол
Тамез отказался от перехода в «Спартак»
Хавбек «Ниццы» Адриан Тамез решил отказаться от перехода в московский «Спартак».
Обновлено в 05:41
Космос
Как инопланетяне видят Землю в телескопы
Четко видны грубые очертания Африки (в центре), Азии (вверху справа) и Америки (слева).
Обновлено 19 августа в 05:35
Общество
Конюшенный двор стал региональным памятником
Обновлено в 05:27
Общество
Сегодня отмечается День государственного флага России
Сегодня в России отмечается День государственного флага.
Обновлено в 03:14
Общество
«Магнит» запустит сеть алкомаркетов «Магнит вечерний»
Торговая сеть «Магнит» запустит собственную сеть алкомаркетов «Магнит вечерний», сообщает «Ъ». В компании рассказали, что первый тестовый «Магнит вечерний» площадью 200 кв. м откроется в Самаре.
Обновлено в 04:57
Общество
Twitter удалил оскорбляющее флаг России изображение
Администрация сети микроблогов Twitter удалила сообщение пользователя, в котором было оскорбляющее флаг России изображение.
Обновлено в 05:37
Шоу-бизнес
Актера Валентина Гафта перевели в реабилитационный центр
Обновлено в 05:01
Кино
Forbes озвучил список самых высокооплачиваемых актеров мира
Журнал Forbes по традиции опубликовал рейтинг, в который вошли самые высокооплачиваемые актеры мира за последние 12 месяцев.
Обновлено в 04:00
Политика
Над Донецком подняли флаги России
Обновлено в 03:24
Политика
Иркутская чиновница назвала слова о быдле фальсификацией
Ранее Алашкевич ответила на информацию о том, что она якобы назвала жертв паводка "бичами" и "быдлом".
Обновлено 20 августа в 22:59
Футбол
Семак прокомментировал свою дисквалификацию
Главный тренер "Зенита" Сергей Семак прокомментировал решение Контрольно-дисциплинарного комитета РФС.
Обновлено в 04:57
Армия и оружие
В Ленобласти пройдет совместное российско-сербское военное учение
«В начале сентября на полигоне Ленинградской области пройдет совместное тактическое учение, в котором примут участие механизированный батальон военнослужащих Вооруженных сил Республики Сербии, личный состав Красносельской мотострелковой бригады, бригады армейской авиации Ленинградской армии ВВС и ПВО, а также инженерно-саперного полка», — отметил он.
Обновлено в 04:18
Происшествия
При пожаре на теплоходе в Петербурге погиб один человек
Во время пожара на теплоходе «Петр Чайковский» в Санкт-Петербурге погиб один человек. Он находился в каюте, сообщает ТАСС.
Обновлено в 00:54
Авто
Ravon возвращается в Россию и объявляет цены
Обновлено вчера в 12:26