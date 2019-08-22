Футбол

Роналду выразил готовность пообедать с МессиЧемпионат 03:10

Все большие спортивные противостояния объединяет то, что они здоровые. У меня нет сомнений, что Месси делает меня лучше и наоборот. Когда я выигрываю трофеи, его должно это подстёгивать.
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Криштиану Роналду: «Никогда не обедал с Месси, но почему бы не сделать это в будущем?»

Матч ТВ01:51

Роналду выразил готовность пообедать с Месси

Чемпионат03:10

Роналду не против пообедать с Месси

Спорт-Экспресс02:41

Роналду заявил, что не против пообедать с Месси

RT на русском02:20

Роналду готов пообедать с Месси

Sport24.ru01:28

Криштиану Роналду: «Никогда не обедал с Месси, но почему бы не сделать это в будущем?»

Sportbox.RU01:51

Роналду: «Соперничество с Месси делает меня лучше, и наоборот»

Soccer.ruвчера в 20:49
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Как справиться со стрессом перед новым учебным годом, рассказал Минздрав Подмосковья

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Инспектор по пожарной безопасности в сети магазинов «Магнит» умер на рабочем совещании от передозировки наркотиков.
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Более ста ученых потребовали освободить фигурантов «дела 27 июля»

112 российских ученых, работающих в российских вузах и за рубежом, потребовали освободить фигурантов "дела 27 июля", которых обвиняют в участии в массовых беспорядках, и прекратить их уголовное преследование.
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В Ингушетии на борцов с аптечной наркоманией напали неизвестные

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Диетологи рассказали, как правильно есть грибы

Врач-диетолог Сергей Обложко уточнил, что грибы при низкой калорийности дают чувство сытости и выводят вредные вещества из организма.
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Компания Toyota готовит к выходу на рынок новый серийный кросс-вэн, построенный на базе концепта TJ Cruiser.
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ПСВ арендовал Митроглу у «Галатасарая»

Нападающий «Галатасарая» Константинос Митроглу проведёт нынешний сезон в чемпионате Нидерландов. Права же на грека принадлежат «Марселю».
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Forbes озвучил список самых высокооплачиваемых актеров мира

Журнал Forbes по традиции опубликовал рейтинг, в который вошли самые высокооплачиваемые актеры мира за последние 12 месяцев.
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Главный тренер "Зенита" Сергей Семак прокомментировал решение Контрольно-дисциплинарного комитета РФС.
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«В начале сентября на полигоне Ленинградской области пройдет совместное тактическое учение, в котором примут участие механизированный батальон военнослужащих Вооруженных сил Республики Сербии, личный состав Красносельской мотострелковой бригады, бригады армейской авиации Ленинградской армии ВВС и ПВО, а также инженерно-саперного полка», — отметил он.
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При пожаре на теплоходе в Петербурге погиб один человек

Во время пожара на теплоходе «Петр Чайковский» в Санкт-Петербурге погиб один человек. Он находился в каюте, сообщает ТАСС.
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