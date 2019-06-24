Роналду выложил фото с величайшим баскетболистом всех временРИА Новости 04:08

Форвард итальянского "Ювентуса" Криштиану Роналду выложил на своей странице в Instagram фото с легендарным американским баскетболистом Майклом Джорданом.

Роналду выложил фото с величайшим баскетболистом всех времен

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