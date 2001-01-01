Футбол
Роналду выйдет в стартовом составе «Ювентуса» на матч с «Сампдорией»
Роналду выйдет в стартовом составе «Ювентуса» на матч с «Сампдорией»Soccer.ru05:33
"Соккер.ру" проведет онлайн-трансляцию данного поединка. Главный тренер "Юве" Массимилиано Аллегри ранее прокомментировал это противостояние.
Soccer.ru05:33
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Политика
Россия вводит запрет на импорт ряда украинских товаров
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление, согласно которому Россия вводит запрет на импорт ряда украинских товаров.
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"Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин освободил от занимаемой должности прокурора Москвы государственного советника юстиции 2-го класса Владимира Викторовича Чурикова", - говорится в сообщении надзорного ведомства.
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В Москве ищут убийцу топ-менеджера нефтяной компании
По данным источника в правоохранительных органах, которого цитирует агентство городских новостей «Москва», убитый — член совета директоров нефтяной компании из Коми.
Обновлено в 06:01
Политика
Кремль отреагировал на позицию Меркель по морякам ВМСУ
Россия приняла к сведению позицию канцлера ФРГ Ангелы Меркель по вопросу моряков ВМСУ, однако она не может стать основанием для отступления от российского законодательства, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
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Политика
Украина потеряла сотни миллионов долларов из-за блокады Крыма
Из-за блокады Крымского полуострова экономика Украины несет колоссальные потери, которые исчисляются сотнями миллионов долларов.
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Политика
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Политика
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В ведомстве выразили сожаление в святи с тем, что «Берлин и Париж безапелляционно обвиняют Россию в неких нарушениях прав человека в Крыму, эскалации напряженности в Азовском море и Керченском проливе, выдвигают в наш адрес неприемлемые требования».
Обновлено в 05:53
Политика
В Кремле прокомментировали вопрос интеграции России и Белоруссии
Интеграционное взаимодействие России и Белоруссии не предполагает полного воссоединения государств, заявил 29 декабря пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Обновлено в 06:40
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После охоты иркутского губернатора возбудили уголовное дело
Обновлено в 05:04
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Объявлено имя преемника Ильи Геркуса на посту генерального директора московского "Локомотива".
Обновлено в 06:18
Происшествия
В рэпера Птаху выстрелили перед полицейскими
На хип-хоп-исполнителя Давида Нуриева, более известного как Птаха, напали в присутствии полицейских.
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РЖД получила первый обновленный плацкартный вагон
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Ранее Владимир Путин встречался с президентом Беларуси Александром Лукашенко 25 декабря.
Обновлено в 05:57
Происшествия
Источник: Мамаев подал заявление в полицию о причинении ему побоев водителем Соловчуком
Обновлено в 05:09
Транспорт
В Крыму открыто движение по первому участку трассы «Таврида»
Движение по первой очереди трассы открывается поэтапно: пока проехать можно только по участку трассы от Симферополя до Белогорска.
Обновлено в 06:21
Происшествия
«Победа» обвинила пограничников в массовой задержке рейсов из Внуково
«Победа» сообщила, что из-за претензий пограничников к технологии посадки пассажиров в аэропорту Внуково массово задерживаются рейсы авиакомпании, сообщает «Интерфакс».
Обновлено в 04:00
Происшествия
В Хабаровском крае после схода лавины нашли живым еще одного человека
Спасатели обнаружили живым еще одного работника горнодобывающего предприятия в поселке Многовершинный Николаевского района Хабаровского края, где лавиной засыпало людей, сообщил РИА Новости представитель регионального главка МЧС.
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В Кремле вновь - день Белоруссии: сегодня Владимир Путин и Александр Лукашенко встретятся и продолжат неоконченный 25 декабря политико-экономический спор.
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Политика
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Критика президента США Дональда Трампа в отношении проекта строительства магистрального газопровода «Северный поток-2», проходящего по дну Балтийского моря между Россией и Германией, не является основанием для остановки реализации проекта.
Обновлено вчера в 15:11
Политика
Лукашенко нелепо пошутил с Путиным
В Кремле началась встреча президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко.
Обновлено в 06:12
Политика
США помогут главному противнику «Газпрома»
Ранее российские власти говорили, что завершение строительства «Северного потока-2» не означает автоматического отказа от транзита газа через территорию Украины.
Обновлено в 02:30
Недвижимость
Мутко предупредил о росте цен на жилье при переходе на эскроу-счета
Жилье подорожает как минимум на 8% из-за отказа от долевого строительства в пользу эскроу-счетов, сообщил заместитель председателя правительства по строительству Виталий Мутко в интервью телеканалу «Россия 24».
Обновлено в 05:16
Хоккей
Сборная России обыграла Чехию в матче молодежного чемпионата мира
Сборная России обыграла Чехию в матче молодежного чемпионата мира по хоккею, причем все шайбы подопечных Валерия Брагина были заброшены в меньшинстве.
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Умеренно пьющие сердечники живут на год дольше
Сердечники живут дольше, если употребляют умеренное количество алкоголя.
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Корпоратив в Татарстане закончился массовой дракой
Участники корпоратива в одном из кафе в Набережных Челнах в Татарстане устроили массовую драку.
Обновлено вчера в 08:51
Армия и оружие
В США высоко оценили российский подход к модернизации военной авиации
В США по достоинству оценили российский дальний сверхзвуковой ракетоносец-бомбардировщик Ту-22М3М.
Обновлено в 02:51
Политика
Фареры заподозрили в обходе антироссийских санкций
Фарерские острова могут заниматься торговлей с Россией в обход санкций, сообщает Sveriges Radio.
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Происшествия
В Серпуховском районе Подмосковья загорелся газопровод
Газопровод горит в Серпуховском районе Московской области, сообщили ТАСС в экстренных службах.
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Политика
Украинцы сравнили заграждение РФ в Крыму со «стеной Яценюка»
Украинцы вспомнили о проекте экс-премьера страны Арсения Яценюка по строительству «европейского вала» на границе с Россией.
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Происшествия
В Бурятии напавшего на школу подростка отправили на лечение
В Бурятии завершился суд над подростком, который в начале года напал на своих одноклассников и учителя, а затем поджег класс.
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