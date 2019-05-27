Футбол

Роналду впервые за 13 лет не попал в тройку топ-бомбардиров чемпионатаРоссийская газета 07:17

Нападающий футбольного клуба "Ювентус" Криштиану Роналду впервые с 2006 года не попал в тройку лучших бомбардиров национального чемпионата. В прошедшем сезоне Роналду забил 21 гол в 31 матче в итальянской серии A и занял четвертое место в гонке лучших снайперов лиги.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Фабио, ты крут! Чем занимаются сверстники Квальяреллы?

Soccer.ru08:00

В первом сезоне в Серии А Роналду забил больше Марадоны и Платини, но меньше Роналдо и Шевченко

Бомбардир.ру09:55

Пентек по итогам сезона стал лучшим бомбардиром сразу двух клубов

Sport24.ruвчера в 17:59

Роналду впервые за 12 лет не вошёл в тройку бомбардиров сезона

Чемпионатвчера в 23:21

Квальярелла стал лучшим бомбардиром чемпионата Италии

Газета.Ruвчера в 20:30

36-летний Квальярелла - лучший бомбардир чемпионата Италии. Видео всех голов

Спорт-Экспрессвчера в 17:14

Роналду впервые за последние 13 лет не вошел в топ-3 бомбардиров сезона

Матч ТВвчера в 23:48
Показать все источники
Автоматически обработано 7259 источников, обновлено в 15:30, Ашберн
Спорт

Гимнастка Семенова дисквалифицирована на 2 года за допинг

Чемпионка мира в групповых упражнениях по художественной гимнастике Александра Семенова дисквалифицирована на два года за нарушение антидопинговых правил.
Обновлено в 14:21
Происшествия

Полиция задержала бросившую маленького сына в московском ТЦ женщину

Сотрудники полиции задержали женщину, отказавшуюся забирать маленького сына, которого она оставила в игровой комнате одного из ТЦ Москвы, сообщил глава управления информации и общественных связей Главного управления МВД столицы Юрий Титов.
Обновлено в 03:06
Шоу-бизнес

Ксения Собчак рассказала, как порадовал ее двухлетний сын

Двухлетний малыш знает, как порадовать свою маму, чтобы поднять ей настроение на весь день.
Обновлено в 06:48
Космос

В Южной Африке обнаружено внеземное органическое вещество

Обновлено в 14:49
Гаджеты

Компания Xiaomi продала 10 миллионов Redmi Note 7 за 129 дней

Глава китайской компании Xiaomi объявил, что продажи новых флагманских смартфонов Redmi Note 7 превысили отметку в 10 млн единиц.
Обновлено в 04:14
Армия и оружие

Зеленский впервые посетил Донбасс в качестве президента

Владимир Зеленский впервые в качестве главы государства посетил позиции украинской армии на подконтрольной Киеву территории Луганской области, сообщила его пресс-служба.
Обновлено в 13:22
Армия и оружие

Армия Сирии отразила нападение боевиков на севере Хамы

Обновлено вчера в 07:52
Политика

Постановление об отмене внутрисетевого роуминга подписано Медведевым

Председатель правительства России Дмитрий Медведев подписал постановление, которое окончательно закрепляет отмену внутрисетевого роуминга в Российской Федерации.
Обновлено в 09:14
Происшествия

В Хакасии глава района напал на журналиста «России 24»

Глава Ширинского района Хакасии Сергей Зайцев напал на корреспондента телеканала "Россия 24". Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 19:58
Политика

Парламент Австрии вынес вотум недоверия канцлеру и кабмину

Австрийский парламент вынес вотум недоверия канцлеру Себастьяну Курцу и правительству страны.
Обновлено в 10:21
Политика

Минобороны предлагает ужесточить правила призыва

Поправки в закон «О воинской обязанности и военной службе», касающиеся процедуры прохождения медкомиссии в военкоматах, предложены Министерством обороны РФ.
Обновлено вчера в 21:51
Происшествия

Пассажир умер в самолете, пытаясь провезти в желудке 1,5 кг наркотиков

Обновлено в 05:51
Политика

Киев подготовил Москве ноту по освобождению украинских моряков

МИД Украины подготовил для Министерства иностранных дел России ноту по освобождению украинских моряков, заявила замглавы украинского внешнеполитического ведомства Елена Зеркаль в эфире радио «НВ».
Обновлено в 14:50
Происшествия

Заключенные устроили бунт в одесской колонии

Издание «Думская» сообщает, что жертв в ходе бунта в Южной исправительной колонии общего режима № 51 в Одессе нет, информация о захвате заложников оказалась ложной.
Обновлено в 05:49
Общество

«Армия России» и Тимати представили совместную коллекцию одежды

Бренд Black Star Wear (владелец - рэп-исполнитель Тимати, Тимур Юнусов) совместно с сетью магазинов "Армия России" ("Военторг") представил новую коллекцию одежды "Черная звезда".
Обновлено в 12:11
Гаджеты

Потенциальный бестселлер Samsung Galaxy M40 выйдет 11 июня

Цены пока нет, но стало известно, что данную модель в Индии представят 11 июня.
Обновлено в 10:24
Шоу-бизнес

Ани Лорак показала стройную фигуру в кожаном платье

Певица Ани Лорак похвасталась фигурой в нюдовом кожаном платье. Эффектный снимок артистка опубликовала на своей странице в сети Instagram.
Обновлено в 10:20
Происшествия

Самолеты «Аэрофлота» задерживают в Париже для проверки

В понедельник авиакомпания "Аэрофлот" задержала два рейса из Парижа в Москву из-за проверки анонимного сообщения, поступившего в аэропорт имени Шарля де Голля, передает "Интерфакс".
Обновлено в 13:43
Футбол

«Арсенал» продлил контракт с Черевченко

Обновлено в 10:45
Авто

Обновленный Geely Atlas появится в России в конце этого года

Как сообщает портал «Китайские-автомобили.рф» со ссылкой на первого заместителя гендиректора ООО «Джили-Моторс» Чжан Шоухэ, обновлённая версия популярного кроссовера Geely Atlas может появиться на нашем рынке уже в конце 2019 года.
Обновлено вчера в 14:43
Армия и оружие

Украина должна начать переговоры с РФ, заявил генерал ВСУ

Генерал ВСУ и экс-председатель Донецкой облгосадминистрации Александр Кихтенко объяснил, почему Украина должна начать переговоры с Россией.
Обновлено в 14:51
Общество

На Леонида Волкова составили протокол из-за твита о «сказочном Путине»

На соратника Алексея Навального Леонида Волкова, который арестован на 20 суток, составили административный протокол о неуважении к власти (часть 3 статьи 20.1 КоАП).
Обновлено в 12:41
Культура

Харатьян в Железноводске поблагодарил Меньшова за начало своей карьеры

Во время короткой встречи со зрителями на кинофестивале «Герой и Время» в Железноводске Дмитрий Харатьян поблагодарил Владимира Меньшова за начало своей кинокарьеры.
Обновлено в 13:49
Экономика

Акции «Россетей» упали на новостях о дивидендах

После рекомендации совета директоров «Россетей» по выплатам дивидендов акции компании упали в цене на 6% (к 18:12), следует из данных Московской биржи.
Обновлено в 12:32
Общество

Доход Александра Беглова за 2018 год составил 6,1 млн рублей

Врио губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова в 2018 году заработал 6,1 млн рублей.
Обновлено в 14:22
Музыка

Успех россиянки на украинском шоу «Голос. Дети» обернулся скандалом

Обновлено в 10:05
Шоу-бизнес

«Какой родной голос»: Пугачева вживую спела для дочери Лизы

"Какой родной голос": Пугачева вживую спела для дочери Лизы Поющая для дочери Алла Пугачева растрогала поклонников, несмотря на неидеальный вокал.
Обновлено в 14:01
Авто

КамАЗ и Daimler запустили новый завод

Как отмечают представители обеих компаний, новейший завод каркасов кабин "Daimler KAMAZ RUS" на сегодняшний день является самым современным в отрасли грузовиков.
Обновлено в 14:48
Футбол

Слуцкий сделал выбор между «Спартаком» и «Зенитом»

Главный тренер «Витесса» Леонид Слуцкий в эфире YouTube-канала «Макарена» сделал выбор между «Спартаком» и «Зенитом», Лионелем Месси и Криштиану Роналду.
Обновлено в 12:50
Общество

В США анаконда «клонировала» сама себя

Обновлено в 14:38
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Криштиану Роналду
Португальский футболист
Португальский футболист, выступающий за итальянский клуб «Ювентус» и сборную Португалии, в составе которой стал чемпионом Европы 2016 года. Лучший бомбардир в истории клуба «Реал Мадрид» и сборной Португалии, а также рекордсмен по количеству сыгранных за неё матчей. С 2008 года капитан сборной Португалии. Считается одним из лучших футболистов 2000-2010-х годов. Признан Португальской футбольной федерацией лучшим игроком в истории португальского футбола. Признаётся специалистами одним из лучших футболистов всех времён. Единственный в истории футболист, выигравший чемпионаты Англии, Испании и Италии.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Фабио Квальярелла
Итальянский футболист
Итальянский футболист, нападающий клуба «Сампдория». Выступает за сборную Италии.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное