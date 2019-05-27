Футбол

Роналду впервые за 13 лет не попал в тройку топ-бомбардиров чемпионатаРоссийская газета 07:17

Нападающий футбольного клуба "Ювентус" Криштиану Роналду впервые с 2006 года не попал в тройку лучших бомбардиров национального чемпионата. В прошедшем сезоне Роналду забил 21 гол в 31 матче в итальянской серии A и занял четвертое место в гонке лучших снайперов лиги.
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