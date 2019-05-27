Футбол

Роналду впервые за 13 лет не попал в тройку лучших бомбардиров сезонаRT на русском 03:15

На второй позиции в споре бомбардиров оказался Дуван Сапата из «Аталанты» (23 гола). Замкнул тройку лучших Кшиштоф Пёнтек, который в этом сезоне выступал за «Дженоа» и «Милан» (22 гола). Таким образом, Роналду впервые за 13 лет не попал в топ-3 лучших бомбардиров чемпионата, в котором он выступает.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Фабио, ты крут! Чем занимаются сверстники Квальяреллы?

Soccer.ru08:00

Роналду впервые за последние 13 лет не вошел в топ-3 бомбардиров сезона

Матч ТВвчера в 23:48

Пентек по итогам сезона стал лучшим бомбардиром сразу двух клубов

Sport24.ruвчера в 17:59

Квальярелла стал лучшим бомбардиром чемпионата Италии

Газета.Ruвчера в 20:30

36-летний Квальярелла стал лучшим бомбардиром серии А

Советский спортвчера в 18:03

36-летний Квальярелла - лучший бомбардир чемпионата Италии. Видео всех голов

Спорт-Экспрессвчера в 17:14

Роналду впервые за 12 лет не вошёл в тройку бомбардиров сезона

Чемпионатвчера в 23:21
Показать все источники
Автоматически обработано 7259 источников, обновлено в 21:37, Ашберн
Наука

Физики впервые определили волновую форму электрона

Обновлено вчера в 03:33
Политика

Избранный президент Литвы рассказал, какими будут отношения с Россией

Победитель президентских выборов в Литве Гитанас Науседа рассказал о том, какими будут отношения между Вильнюсом и Москвой после его избрания на высший пост.
Обновлено в 20:24
Авто

АвтоВАЗ отзовет Lada Xray Cross из-за дефекта рулевого управления

Отечественный автопроизводитель отзывает модели Lada XRAY и XRAY Cross по причине возможного дефекта вала электроусилителя рулевого управления.
Обновлено в 00:57
Культура

Дмитрия Диброва обвинили в одобрении цветной революции на Дону

Популярный телеведущий Дмитрий Дибров ждет цветную революцию на Дону.
Обновлено в 11:19
Здоровье

Скворцова назвала йододефицит проблемой всех регионов России

Йододефицит является проблемой всех без исключения регионов Российской Федерации, сообщила «Известиям» министр здравоохранения Вероника Скворцова.
Обновлено в 17:02
Шоу-бизнес

Актриса Наталья Бардо полностью разделась для новой фотосессии

Поклонники разразились восторженными комментариями, отметив стройную фигуру актрисы. На снимке Бардо кокетливо прикрывает голое тело.
Обновлено в 04:50
Общество

Заемный труд ищет место в законе

Минэкономики предлагает ввести список требований, которые будут регламентировать процедуру предоставления заемного труда юридическими лицами.
Обновлено в 18:39
Происшествия

Подпорная стена рухнула на автомобили во Владивостоке

Сообщается, что из-за обильных осадков подпорная стена у дома №11 по улице Ладыгина не выдержала давления и рухнула.
Обновлено в 19:53
Политика

В России могут ужесточить правила призыва в армию

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент России Владимир Путин заявил, что призыв на военную службу постепенно уйдет в прошлое.
Обновлено в 03:31
Шоу-бизнес

Шарлиз Терон описала своего идеального мужчину

В 2015 году Терон рассталась с Шоном Пенном, после чего ее статус официально не менялся.
Обновлено в 10:57
Религия

Патриарх Кирилл: РПЦ строит по три храма в сутки

Согласно усреднённому показателю, три храма каждые 24 часа строит Российская православная церковь, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл.
Обновлено вчера в 08:21
Общество

Треть россиян заявили о необходимости экономить на путешествиях

Почти треть россиян в течение последнего года сократили свои траты на путешествия, еда перестала быть главной статьей экономии, сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование холдинга «Ромир».
Обновлено в 21:14
Хоккей

Хоккеист Кузнецов прокомментировал скандальное видео с белым порошком

В Сети появилось видео, на котором он запечатлен в гостиничном номере в Лас-Вегасе со спящей женщиной и неизвестным белым порошком, рассыпанным по столу.
Обновлено в 20:32
Общество

«Армия России» и Тимати представили совместную коллекцию одежды

Бренд Black Star Wear (владелец - рэп-исполнитель Тимати, Тимур Юнусов) совместно с сетью магазинов "Армия России" ("Военторг") представил новую коллекцию одежды "Черная звезда".
Обновлено в 12:11
Происшествия

В Японии неизвестный с ножом напал на школьников

Неизвестный напал с ножом на людей в японском городе Кавасаки. Среди пострадавших есть школьники.
Обновлено в 19:44
Армия и оружие

Израиль атаковал ракетную установку в Сирии

Обновлено в 15:18
Политика

Зеленский впервые в качестве президента посетил Донбасс

Обновлено в 14:47
Армия и оружие

В результате обстрела беспилотника ВСУ в ДНР ранена мирная жительница

Обновлено в 21:15
Политика

Покровитель Зеленского предрек ему судьбу Порошенко

Владимир Зеленский закончит как Петр Порошенко, если не будет принимать своих решений.
Обновлено вчера в 11:47
Происшествия

Госпитализирован губернатор Иркутской области Левченко

Обновлено в 02:11
Общество

Третье стекло треснуло на открытом Кличко новом мосту

В Киеве на новом мосту, открытом мэром столицы Виталием Кличко, начали заменять уже третье разбитое стекло, передает УНИАН.
Обновлено в 08:06
Здоровье

В Роспотребнадзоре предупредили о начале сезона активности клещей

Роспотребнадзор опубликовал на своем официальном сайте сообщение о начале сезона активности клещей.
Обновлено в 10:02
Политика

Киев захотел международного статуса для Керченского пролива

Украина планирует добиться международного статуса для Керченского пролива.
Обновлено в 19:59
Интернет

Предсерийный образец российского квантового телефона протестируют 28 мая в Москве

Квантовый телефон ViPNet QSS Phone, входящий в комплекс защищенной телефонии ViPNet Quantum Security System (ViPNet QSS), - совместная разработка Центра квантовых технологий МГУ и российской компании "Инфотекс", входящей в консорциум центра.
Обновлено в 17:09
Шоу-бизнес

Алена Водонаева написала заявление в полицию из-за угроз убийством

Звезда проекта «Дом-2» и телеведущая Алена Водонаева написала заявление в отделение полиции из-за угроз от неизвестного мужчины.
Обновлено в 19:10
Политика

Парламент Австрии вынес вотум недоверия канцлеру и правительству

Национальный совет Австрии (нижняя палата парламента) вынес вотум недоверия австрийскому канцлеру Себастьяну Курцу и всему правительству республики в связи с правительственным кризисом на фоне отставки бывшего вице-канцлера Хайнца- Кристиана Штрахе.
Обновлено в 10:43
Общество

Минпромторг: Сдавать бутылки обратно в магазин запрещено СанПиНами

В СанПиНах прямо запрещено устройство пунктов по приёму вторичного сырья от населения в помещениях продовольственных и промтоварных магазинов, в помещениях складов этих магазинов, на территории предприятий торговли и общественного питания.
Обновлено в 14:42
Происшествия

Строительные леса обрушились на курорте в Ленинградской области

Обновлено в 07:10
Шоу-бизнес

Анастасия Волочкова села на шпагат в металлической клетке

Артистка провернула трюк, находясь в металлической клетке, а соответствующим видео звезда поделилась в Instagram.
Обновлено в 08:08
Происшествия

СК начал проверку после падения строительного крана в Перми

Следственный комитет начал проверку по факту падения башенного крана в Перми.
Обновлено в 14:04
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Криштиану Роналду
Португальский футболист
Португальский футболист, выступающий за итальянский клуб «Ювентус» и сборную Португалии, в составе которой стал чемпионом Европы 2016 года. Лучший бомбардир в истории клуба «Реал Мадрид» и сборной Португалии, а также рекордсмен по количеству сыгранных за неё матчей. С 2008 года капитан сборной Португалии. Считается одним из лучших футболистов 2000-2010-х годов. Признан Португальской футбольной федерацией лучшим игроком в истории португальского футбола. Признаётся специалистами одним из лучших футболистов всех времён. Единственный в истории футболист, выигравший чемпионаты Англии, Испании и Италии.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Фабио Квальярелла
Итальянский футболист
Итальянский футболист, нападающий клуба «Сампдория». Выступает за сборную Италии.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное