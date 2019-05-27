Футбол
Роналду впервые за 13 лет не попал в тройку лучших бомбардиров сезонаRT на русском 03:15
На второй позиции в споре бомбардиров оказался Дуван Сапата из «Аталанты» (23 гола). Замкнул тройку лучших Кшиштоф Пёнтек, который в этом сезоне выступал за «Дженоа» и «Милан» (22 гола). Таким образом, Роналду впервые за 13 лет не попал в топ-3 лучших бомбардиров чемпионата, в котором он выступает.
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36-летний Квальярелла - лучший бомбардир чемпионата Италии. Видео всех голов
Спорт-Экспрессвчера в 17:14
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