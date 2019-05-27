Роналду впервые за 13 лет не попал в тройку лучших бомбардиров сезонаRT на русском 03:15

На второй позиции в споре бомбардиров оказался Дуван Сапата из «Аталанты» (23 гола). Замкнул тройку лучших Кшиштоф Пёнтек, который в этом сезоне выступал за «Дженоа» и «Милан» (22 гола). Таким образом, Роналду впервые за 13 лет не попал в топ-3 лучших бомбардиров чемпионата, в котором он выступает.

Спорт день за днем

Роналду впервые за 13 лет не попал в тройку лучших бомбардиров сезона

Политика Минобороны предлагает ужесточить правила призыва Поправки в закон «О воинской обязанности и военной службе», касающиеся процедуры прохождения медкомиссии в военкоматах, предложены Министерством обороны РФ.

Происшествия Самолеты «Аэрофлота» задерживают в Париже для проверки В понедельник авиакомпания "Аэрофлот" задержала два рейса из Парижа в Москву из-за проверки анонимного сообщения, поступившего в аэропорт имени Шарля де Голля, передает "Интерфакс".

Происшествия В Кургане на трассе горит бензовоз Дым от горящего автомобиля распространяется над Курганом.

Общество В китайском Гуанчжоу начали проверять мобильные гаджеты туристов Китайские власти начали выборочный контроль пассажиров, прибывающих в международный аэропорт Гуанчжоу для того, чтобы выявить расхождение между заявленной при получении визы целью посещения Китая и реальной целью.

Здоровье Опубликован рейтинг самых бесполезных советов врачей Эксперты выяснили, какие самые бесполезные советы могут давать врачи, пишет «МедикФорум».

Происшествия Силовики предотвратили теракт в Астраханской области Сторонник радикального ислама готовил нападение на сотрудников ФСБ в городе Харабали Астраханской области.

Политика Постановление об отмене внутрисетевого роуминга подписано Медведевым Председатель правительства России Дмитрий Медведев подписал постановление, которое окончательно закрепляет отмену внутрисетевого роуминга в Российской Федерации.

Политика Президент объявил нового канцлера Австрии Австрийский президент Александер Ван дер Беллен во вторник, 28 мая, освободит от занимаемой должности канцлера Австрии Себастьяна Курца, и.о. главы правительства будет назначен вице-канцлер Хартвиг Лёгера, сообщает ТАСС.

Армия и оружие Лживые «правозащитники» пытаются подставить Сирию под удар США С первых дней существования «Сирийская сеть по правам человека» (Syrian Network for Human Rights, SNHR) всеми силами пыталась испортить репутацию легитимного правительства страны, выступая при этом «от имени народа Сирии», сообщает Федеральное агентство новостей (ФАН).

Политика МИД Украины подготовил ноту России по выдаче украинских моряков МИД Украины подготовил дипломатическую ноту для МИД России с вопросом, когда и где будут возвращены украинские моряки и корабли, задержанные российской стороной во время инцидента в Керченском проливе.

Здоровье Прокуратура Московского районе информирует об ОМС Для получения медицинской помощи амбулаторно в рамках программы обязательного медицинского страхования пациент имеет право не чаще, чем 1 раз в год осуществлять выбор медицинской организации из числа включенных в реестр медицинских организаций, участвующих в реализации территориальной программы.

Культура Дмитрия Диброва обвинили в одобрении цветных революций Аудиозапись, на которой якобы Дмитрий Дибров высказывается за цветные революции и даже ожидает такую в Ростовской области, выложил Mash.

Хоккей Кузнецов отреагировал на опубликованное с ним и наркотиками видео Игрок сборной России по хоккею Евгений Кузнецов отреагировал на опубликованное видео, где перед ним рассыпан подозрительный белый порошок, передает "Спорт-Экспресс".

Наука Потеря одного члена семьи снизила выживаемость косаток Специалисты наблюдали за несколькими группами касаток и оказалось, что потеря хотя бы одного члена семьи снизила выживаемость косаток.

Футбол «Арсенал» и «Челси» вернут часть билетов на финал Лиги Европы Финалисты Лиги Европы УЕФА вернут часть билетов, которые им были выделены на матч в Баку. «Арсенал» продал 3500 билетов, а «Челси» - 2000.

Экономика Новые правила доплаты к пенсиям начали действовать в России По старым правилам, после каждой новой индексации увеличивался размер пенсии и пропорционально уменьшался размер социальной доплаты до прожиточного минимума пенсионера.

Общество Фрейндлих и Басилашвили получили премии правительства Петербурга Актёры Алиса Фрейндлих и Олег Басилашвили получили премии правительства Санкт-Петербурга, сообщает Пятый канал.

Политика В Хакасии начали проверку после нападения чиновника на журналиста Ранее стало известно, что член "Единой России", глава Ширинского района Хакасии Сергей Зайцев напал на журналиста телеканала "Россия 24" в своем рабочем кабинете.

Происшествия В Ленобласти иномарка врезалась в дерево, погибли три человека В Киришском районе Ленобласти три человека погибли, один получил тяжелые травмы при столковении иномарки с деревом.