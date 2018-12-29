Португальский нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду отметился дублем в матче 19-го тура чемпионата Италии с «Сампдорией» (2:1). Теперь на счету португальца 49 мячей в 2018 году. Он впервые с 2010-го забил меньше 50 голов за год.

Роналду впервые с 2010-го забил меньше 50 голов за год

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