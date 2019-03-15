Футбол

Роналду впервые после ЧМ-2018 вызван в сборную ПортугалииЧемпионат вчера в 11:00

Главный тренер национальной команды Португалии Фернанду Сантуш огласил имена игроков, которые вызваны на матчи отборочного турнира чемпионата Европы—2020 со сборными Украины и Сербии. Впервые после ЧМ-2018 в состав команды был вызван нападающий туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду.
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Семеду: «Если бы Роналду остался в „Реале“, нам было бы труднее в Ла Лиге»

Soccer.ruвчера в 23:54

Роналду вызван в сборную Португалии впервые с ЧМ-2018

Матч ТВвчера в 09:50

Роналду вернулся в сборную Португалии

Газета.Ruвчера в 10:38

Роналду - в составе сборной Португалии на матчи против Украины и Сербии

Спорт-Экспрессвчера в 10:26

Роналду впервые после ЧМ-2018 вызван в сборную Португалии

РИА Новостивчера в 10:00

Роналду впервые после ЧМ-2018 вызван в сборную Португалии

Чемпионатвчера в 11:00

Роналду вернулся в сборную Португалии. Он не играл за нее с ЧМ-2018

Sport24.ruвчера в 09:23
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Автоматически обработано 7286 источников, обновлено в 04:17, Ашберн
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Крым произвел огромное впечатление на греческих журналистов

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В Москве в субботу ожидается пасмурная погода с небольшим снегом

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Российские офицеры попали в засаду боевиков в Сирии

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Криштиану Роналду
Португальский футболист
Португальский футболист, выступающий за итальянский клуб «Ювентус» и сборную Португалии, в составе которой стал чемпионом Европы 2016 года. Лучший бомбардир в истории клуба «Реал Мадрид» и сборной Португалии, а также рекордсмен по количеству сыгранных за неё матчей. С 2008 года капитан сборной Португалии. Считается одним из лучших футболистов 2000-2010-х годов. Признан Португальской футбольной федерацией лучшим игроком в истории португальского футбола. Признаётся специалистами одним из лучших футболистов всех времён.
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