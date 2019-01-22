Роналду впервые не забил пенальти в составе «Ювентуса»Спорт-Экспресс вчера в 16:14

Нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду не забил пенальти в матче 20-го тура чемпионата Италии против "Кьево". На 52-й минуте при счете 2:0 форвард не смог переиграть голкипера Стефано Соррентино. Ранее португалец реализовал 4 пенальти.

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Роналду впервые не забил пенальти в составе «Ювентуса»

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