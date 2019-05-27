Роналду впервые не попал в тройку лучших бомбардиров с 2006 годаГазета.Ru вчера в 18:09

Нападающий туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду завершил сезон итальянской Серии А на четвертом месте в гонке бомбардиров, передает "Советский спорт". Португалец стал автором 21 гола в чемпионате. Лучшим бомбардиром турнира стал 36-летний Фабио Куальярелла из "Сампдории" с 26 голами в активе.

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Роналду впервые не попал в тройку лучших бомбардиров с 2006 года

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