Список спортсменов, больше всего зарабатывающих в соцсети Instagram, возглавляет форвард «Ювентуса» и сборной Португалии по футболу Криштиану Роналду. По данным аналитиков Hopper, один рекламный пост в аккаунте этой суперзвезды стоит 975 тысяч долларов.

Составлен топ-10 спортсменов с самой дорогой рекламой в Instagram

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