Футбол

Составлен топ-10 спортсменов с самой дорогой рекламой в InstagramЭкономика сегодня 06:57

Список спортсменов, больше всего зарабатывающих в соцсети Instagram, возглавляет форвард «Ювентуса» и сборной Португалии по футболу Криштиану Роналду. По данным аналитиков Hopper, один рекламный пост в аккаунте этой суперзвезды стоит 975 тысяч долларов.
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Роналду — самый высокооплачиваемый спортсмен в инстаграме

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