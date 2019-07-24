Футбол
Составлен топ-10 спортсменов с самой дорогой рекламой в InstagramЭкономика сегодня 06:57
Список спортсменов, больше всего зарабатывающих в соцсети Instagram, возглавляет форвард «Ювентуса» и сборной Португалии по футболу Криштиану Роналду. По данным аналитиков Hopper, один рекламный пост в аккаунте этой суперзвезды стоит 975 тысяч долларов.
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Автоматически обработано 7339 источников, обновлено в 08:48, Вашингтон
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