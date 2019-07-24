Футбол

Роналду возглавил рейтинг самых зарабатывающих спортсменов в InstagramBookmaker-ratings.ru 04:15

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду стал самым зарабатывающим спортсменом в Instagram, передает The Sun. По данным исследования HopperHQ, Роналду зарабатывает за один рекламный пост в Instagram около 870 тысяч евро.
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Роналду — самый богатый спортсмен в Instagram. Португалец зарабатывает за один пост больше 800 тысяч евро

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Роналду — самый богатый спортсмен в Instagram. Португалец зарабатывает за один пост больше 800 тысяч евро

Sportbox.RU04:21
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Автоматически обработано 7340 источников, обновлено в 11:57, Вашингтон
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Аргентинский футболист, нападающий и капитан испанского клуба «Барселона», с 2011 года - капитан национальной сборной Аргентины. Лучший бомбардир в истории «Барселоны» и сборной Аргентины. Признаётся специалистами одним из лучших футболистов современности и одним из лучшиx игроков всех времён.
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