Футбол
Роналду возглавил рейтинг самых зарабатывающих спортсменов в InstagramBookmaker-ratings.ru 04:15
Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду стал самым зарабатывающим спортсменом в Instagram, передает The Sun. По данным исследования HopperHQ, Роналду зарабатывает за один рекламный пост в Instagram около 870 тысяч евро.
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Автоматически обработано 7338 источников, обновлено в 05:51, Вашингтон
Происшествия
Навальный сообщил о своем задержании
Обновлено в 03:58
Армия и оружие
Истребители Южной Кореи выстрелили по самолетам России
Бомбардировщики ВКС России дважды нарушили воздушное пространство Южной Кореи в районе Японского моря.
Обновлено вчера в 00:12
Происшествия
Посольство в КНДР проинформировано о задержанном российском судне
Посольство России в КНДР проинформировано о ситуации с российским рыболовецким судном, которое было задержано северокорейскими пограничниками в ночь на 17 июля.
Обновлено вчера в 21:42
Политика
Памфилова упрекнула некоторых кандидатов в Мосгордуму в невежестве
Глава ЦИК РФ Элла Памфилова упрекнула ряд кандидатов в Мосгордуму, с которыми встретилась во вторник, в незнании избирательного законодательства.
Обновлено в 05:07
Общество
Россияне назвали самые популярные иностранные сериалы
Почти две трети россиян (62%) смотрели, по крайней мере, один из современных зарубежных сериалов, свидетельствуют данные опроса "Левада-центра", поступившие в "Интерфакс".
Обновлено вчера в 23:03
Происшествия
СК возбудил дело против сотрудника МЧС после пожара в лагере «Холдоми»
Следователи возбудили против начальника надзорного отдела по Солнечному муниципальному району хабаровского главка МЧС Эдуарда Новгородцева уголовное дело из-за пожара в лагере "Холдоми".
Обновлено в 04:24
Космос
Робот «Федор» задержится на МКС
Обновлено в 01:31
Происшествия
В Башкирии задержали еще одну кассиршу после кражи денег из банка
Полицейские в Уфе задержали кассиршу, которая вынесла 6,5 миллиона рублей из банка, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Обновлено в 05:09
Политика
Лишившийся поста гендиректора «Рустави-2» Гварамия улетел в Киев
Как отмечает портал espersona. ge, вместе с уволенным гендиректором в Киев отправился и приближенный к Михаилу Саакашвили депутат и бизнесмен Коба Накопия, чей сын до недавнего решения ЕСПЧ был одним из дольщиков телекомпании.
Обновлено вчера в 14:11
Единоборства
Погиб в поединке. Боксёр Максим Дадашев умер в США от полученных травм
Российский боксёр Максим Дадашев скончался в США от травм, полученных на ринге в ходе боя с пуэрториканцем Субриэлем Матиасом, сообщил 23 июля журналистам генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев.
Обновлено вчера в 12:35
Музыка
Гитарист «Кино» ответил группе Metallica
Гитарист и один из основателей легендарной группы "Кино" Юрий Каспарян отреагировал на исполнение Metallica песни "Группа крови".
Обновлено в 05:41
Спорт
Загитова сделала подарок премьер-министру Японии
Премьер-министр Японии тепло приветствовал российскую спортсменку и отметил, что следит за тем, как растет собака породы акита-ину по кличке Масару, которую фигуристке в мае 2018 года подарили власти префектуры Акита, сообщает ТАСС.
Обновлено в 03:48
Политика
Советник Зеленского отверг возможность разменять Крым на Донбасс
Президент Украины Владимир Зеленский никогда не пойдет на уступки в вопросе Крыма в обмен на урегулирование ситуации в Донбассе, заявил советник главы государства по политическим вопросам Никита Потураев.
Обновлено в 05:22
Недвижимость
Средние цены на новостройки в ТиНАО достигли рекордных показателей
Средняя цена 1 кв. м в новостройках Троицкого и Новомосковского административных округов (ТиНАО — Новая Москва) превысила 120 тыс. руб. Такой показатель на рынке жилья зафиксирован впервые в истории присоединенных территорий.
Обновлено 22 июля в 02:45
Политика
Зеленский назначил советника из команды Порошенко
Президент Украины Владимир Зеленский вновь назначил Руслана Демченко на должность советника главы государства.
Обновлено в 05:25
Энергетика
В Европе предупредили об угрозе краха «Укртрансгаза» из-за долгов
Европейская федерация энерготрейдеров (EFET) предупредила главу НАК «Нафтогаз Украины» Андрея Коболева о негативных последствиях, связанных с долгами за поставки технического газа компании «Укртрансгаз».
Обновлено вчера в 18:14
Армия и оружие
Показаны кадры с БПЛА нанесения точечных ударов по террористам в Идлибе
Обновлено в 04:37
Происшествия
Россиянка избила трехлетнюю дочь соседки молотком для отбивания мяса
В поселке Мга Ленинградской области жильцы одного из подъездов нашли у дверей квартиры избитую трехлетнюю девочку, сообщается на сайте управления Следственного комитета по региону.
Обновлено в 03:56
Общество
Москвичей предупредили о перепадах температуры на выходных
Ранее главный специалист Московского метеобюро сообщила РИА Новости, что на следующей неделе в Москве ожидается резкое похолодание, температура резко понизится примерно на 10 градусов и составит не выше 14-15 градусов тепла днем.
Обновлено в 04:31
Наука
Популярный продукт оказался смертельно опасным
Ученые Университета Сассекса в Англии пришли к выводу, что искусственный подсластитель аспартам может представлять серьезную угрозу для здоровья человека.
Обновлено в 00:36
Политика
На Украине начнут продавать бюсты Зеленского
Один из популярных на Украине сайтов интернет-аукционов в четверг начнет продажу бюстов президента страны Владимира Зеленского, передает в среду агентство "Украинские новости", не уточняя название сайта.
Обновлено в 04:36
Армия и оружие
Китайский эсминец «Сиань» прибыл в Петербург для участия в параде
Кроме китайского эсминца "Сиань", в параде примет участие и индийский фрегат "Таркаш".
Обновлено в 04:56
Общество
Минтруд согласился допустить женщин к ряду запрещенных ранее профессий
Министерство труда и социальной защиты согласилось допустить женщин к ряду запрещенных для них ранее профессий, в случае если работодатель гарантирует им безопасность труда.
Обновлено в 04:31
Футбол
Асенсио рискует пропустить сезон из-за травмы
В прошлом сезоне Асенсио сыграл за "Реала" 44 поединка, забил 6 мячей и отдал 7 результативных передач.
Обновлено в 01:22
Происшествия
В Армении арестовали фигуранта дела об убийстве экс-спецназовца ГРУ
Фигурант дела об убийстве в Подмосковье бывшего спецназовца ГРУ Никиты Белянкина арестован в Армении, сообщила глава отдела по связям с общественностью Генпрокуратуры республики Аревик Хачатрян.
Обновлено в 04:58
Происшествия
В Екатеринбурге напали на общественника Алексея Беззуба
Сегодня утром, 24 июля, в Екатеринбурге напали на общественника, городского координатора проекта «РосЯма» Алексея Беззуба.
Обновлено в 05:40
Гаджеты
Связной рассказал о предпочтениях россиян в выборе смартфонов
Техноритейлер «Связной» проанализировал российский рынок смартфонов в I полугодии 2019 года.
Обновлено в 04:05
Шоу-бизнес
Родион Газманов резко высказался о верящих в гороскопы людях
Сын Олега Газманова ответил на интересующие многочисленных фанатов вопросы, а также резко высказался о верящих в гороскопы людях.
Обновлено в 02:24
Политика
Кличко назвал уголовное дело против себя «раздутой чушью»
Мэр Киева Виталий Кличко прокомментировал уголовное дело против себя о махинациях с землей, назвав его «раздутой чушью».
Обновлено в 05:28