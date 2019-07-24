Футбол

Роналду возглавил рейтинг самых зарабатывающих спортсменов в InstagramBookmaker-ratings.ru 04:15

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду стал самым зарабатывающим спортсменом в Instagram, передает The Sun. По данным исследования HopperHQ, Роналду зарабатывает за один рекламный пост в Instagram около 870 тысяч евро.
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Роналду — первый в списке спортсменов с самой дорогой рекламой в «Инстаграме»

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Роналду — самый богатый спортсмен в Instagram. Португалец зарабатывает за один пост больше 800 тысяч евро

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Автоматически обработано 7338 источников, обновлено в 05:51, Вашингтон
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